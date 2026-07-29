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Internacional x Flamengo: veja chance perdida por Carrascal

Duelo é válido pela 21° primeira rodada do Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 21:23
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Carrascal chuta e para em Matheus Cunha em Internacional x Flamengo
Carrascal chuta e para em Matheus Cunha em Internacional x Flamengo . (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Internacional e Flamengo é um dos duelos que agita a noite desta quarta-feira (29) de Campeonato Brasileiro. Até aqui, as equipes vão empatando por 1 a 1, com gols de Vitinho e Samuel Lino. No começo do jogo, Carrascal saiu na cara do gol, mas parou em defesa de Matheus Cunha. Veja o lance abaixo:

Flamengo x Internacional no primeiro turno

No primeiro turno do Brasileirão desse ano, Flamengo e Internacional empataram por 1 a 1 no Maracanã. O Colorado abriu o placar com BorréArrascaeta deixou tudo igual para o Rubro-Negro, de Filipe Luís, que saiu vaiado pela torcida.

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Internacional chega pressionado para a partida contra o Flamengo. Após a derrota por 2 a 0 para o Athletico, fora de casa, torcedores foram ao Beira-Rio com faixas de protesto.

Para a partida desta quarta-feira, o Inter terá o retorno do técnico Paulo Pezzolano, que não ficou à beira do campo contra o Furacão por conta da morte de sua mãe.

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Carrascal chuta e para em Matheus Cunha em Internacional x Flamengo
Carrascal chuta e para em Matheus Cunha em Internacional x Flamengo . (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Por outro lado, os volantes Benjamin e Thiago Maia e o atacante João Victor, que estão no departamento médico, não ficam à disposição em Internacional x Flamengo. O mesmo vale para o zagueiro Victor Gabriel, suspenso pela STJD por entrada violenta em Gabriel Pec, do Cruzeiro.

Flamengo, por outro lado, também chega pressionado contra o Internacional, mas por um cenário diferente. Os torcedores ficaram na bronca com o empate com gosto amargo diante do São Paulo na última rodada, quando a equipe de Leonardo Jardim desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras.

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Para o jogo no Beira-Rio, o treinador terá o retorno de Carrascal, que está de volta após cumprir três jogos de suspensão impostos pelo STJD. Já Léo Ortiz, que se recuperou de lesão e vem treinando com o grupo, deve ser relacionado. Há a expectativa de Paquetá voltar a ser relacionado.

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