Renato Maurício Prado rasga o verbo após Internacional x Flamengo Equipes se enfrentaram pela 21ª rodada do Brasileirão

O Flamengo empatou com o Internacional, nesta quarta-feira (29), no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Campenato Brasileiro. Após o resultado, o jornalista Renato Maurício Prado rasgou o verbo contra o desempenho da equipe do técnico Leonardo Jardim.

➡️ Possível falta no gol do Flamengo contra o Inter vira assunto: 'Claríssima'

Por meio de uma transmissão ao vivo, no Youtube, o comentarista atribuiu a sequência negativa de resultados do Flamengo, que empatou os últimos dois jogos, ao treinador português. Além disso, Renato Maurício Prado também criticou o jogador Jorginho.

continua após a publicidade

➡️ Internacional x Flamengo: veja chance perdida por Carrascal

— É desanimador ver o Flamengo jogar. É impressionante como jogo após jogo o time piora. A gente até acha que é impossível piorar, mas piora. Se o Palmeiras ganhar hoje, diria que acabou o campeonato. Com esse futebolzinho que o clube carioca está jogando, não vai ganhar de ninguém — iniciou o comentarista, antes de completar.

— O Leonardo Jardim teve uma intertemporada, ele levou os jogadores para Portugal, mas não tinha os jogadores das seleções, mesmo assim. O Jorginho, depois dessa pausa, voltou jogando nada. Errou tudo hoje. Mas não é só ele, é apenas um exemplo desse péssimo time do português — concluiu.

continua após a publicidade

Como foi Internacional x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

O Internacional dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Vitinho. O lance nasceu após Rossi defender um chute de Carbonero, mas Jorginho vacilar no rebote e perder a bola para o atacante, que finalizou sem chances para o goleiro. A equipe gaúcha jogou em ritmo muito superior ao do Flamengo, criou as principais oportunidades e só não ampliou por conta do goleiro rubro-negro. Do outro lado, o time carioca, com muita dificuldade na criação, levou perigo apenas em finalizações de Carrascal e Samuel Lino, em uma atuação muito abaixo do esperado.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, ocupando o campo de defesa do Internacional. No entanto, repetiu o cenário do primeiro tempo: teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e acumulou erros técnicos. O empate saiu apenas aos 33 minutos, em uma jogada de bate e rebate dentro da área. Samuel Lino aproveitou a sobra e balançou as redes de Matheus Cunha, ex-goleiro do Rubro-Negro. Até a reta final da partida, a equipe de Jardim chegou a flertar com o gol da virada, mas não teve sucesso.

continua após a publicidade

➡️ Aposte em jogos do seu time do coração

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.