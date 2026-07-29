logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Renato Maurício Prado rasga o verbo após Internacional x Flamengo

Equipes se enfrentaram pela 21ª rodada do Brasileirão

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 21:53
Favorite o Lance! no Google
Renato Maurício Prado
Renato Maurício Prado rasgou o verbo após novo empate do Flamengo (Foto: Reprodução)

O Flamengo empatou com o Internacional, nesta quarta-feira (29), no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Campenato Brasileiro. Após o resultado, o jornalista Renato Maurício Prado rasgou o verbo contra o desempenho da equipe do técnico Leonardo Jardim.

➡️ Possível falta no gol do Flamengo contra o Inter vira assunto: 'Claríssima'

Por meio de uma transmissão ao vivo, no Youtube, o comentarista atribuiu a sequência negativa de resultados do Flamengo, que empatou os últimos dois jogos, ao treinador português. Além disso, Renato Maurício Prado também criticou o jogador Jorginho.

continua após a publicidade

➡️ Internacional x Flamengo: veja chance perdida por Carrascal

— É desanimador ver o Flamengo jogar. É impressionante como jogo após jogo o time piora. A gente até acha que é impossível piorar, mas piora. Se o Palmeiras ganhar hoje, diria que acabou o campeonato. Com esse futebolzinho que o clube carioca está jogando, não vai ganhar de ninguém — iniciou o comentarista, antes de completar.

— O Leonardo Jardim teve uma intertemporada, ele levou os jogadores para Portugal, mas não tinha os jogadores das seleções, mesmo assim. O Jorginho, depois dessa pausa, voltou jogando nada. Errou tudo hoje. Mas não é só ele, é apenas um exemplo desse péssimo time do português — concluiu.

continua após a publicidade

Como foi Internacional x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

Internacional dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Vitinho. O lance nasceu após Rossi defender um chute de Carbonero, mas Jorginho vacilar no rebote e perder a bola para o atacante, que finalizou sem chances para o goleiro. A equipe gaúcha jogou em ritmo muito superior ao do Flamengo, criou as principais oportunidades e só não ampliou por conta do goleiro rubro-negro. Do outro lado, o time carioca, com muita dificuldade na criação, levou perigo apenas em finalizações de Carrascal e Samuel Lino, em uma atuação muito abaixo do esperado.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, ocupando o campo de defesa do Internacional. No entanto, repetiu o cenário do primeiro tempo: teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e acumulou erros técnicos. O empate saiu apenas aos 33 minutos, em uma jogada de bate e rebate dentro da área. Samuel Lino aproveitou a sobra e balançou as redes de Matheus Cunha, ex-goleiro do Rubro-Negro. Até a reta final da partida, a equipe de Jardim chegou a flertar com o gol da virada, mas não teve sucesso.

continua após a publicidade

➡️ Aposte em jogos do seu time do coração
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Jogador do Internacional comemora gol contra o Flamengo
Vitinho comemora gol do Internacional contra o Flamengo (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Alan Patrick e Bruno Henrique em Internacional x Flamengo

Fora de Campo

Possível falta no gol do Flamengo contra o Inter vira assunto: 'Claríssima'

Há 7 minutos
Carrascal chuta e para em Matheus Cunha em Internacional x Flamengo

Fora de Campo

Internacional x Flamengo: veja chance perdida por Carrascal

Há 31 minutos
Jogadores do Vacso reclamam de pênalti

Fora de Campo

Possível pênalti em Vasco x Ind. Medellín revolta torcedores: 'Piada'

Há 40 minutos
Vasco x Ind. Medellín foi marcado por polêmica de arbitragem

Fora de Campo

Simon dispara contra arbitragem em Vasco x Ind. Medellín: 'Acabar o futebol'

Há 59 minutos
Impedimento semiautomático em Internacional x Flamengo

Fora de Campo

Novo impedimento semiautomático contra o Flamengo viraliza: 'Loucura'

Há 1 hora
Thiago Mendes abraçando companheiro de Vasco

Vasco

Veja o gol da vitória do Vasco sobre o Ind. Medellín na Sul-Americana

Há 1 hora
Mais LANCE!
Alan Patrick em ação durante Internacional x Flamengo pelo Brasileirão

Gol perdido em Internacional x Flamengo repercute: 'Jogou no lixo'

Matheus Cunha e jogadores do Internacional entram em campo contra o Flamengo

Matheus Cunha vira assunto em Internacional x Flamengo: 'Não defendia'

Alan Patrick em ação durante Internacional x Flamengo pelo Brasileirão

Veja gols em Internacional x Flamengo: Vitinho abre o placar e Lino empata

Romulo Mendonça e Galvão Bueno

Quem narra Inter x Flamengo após demissão de Rômulo e saída de Galvão?

Rosamaria, de frente e com uniforme azul, realiza movimento de ataque com a mão direita; bloqueio duplo da Turquia, de uniforme vermelho, pulam com os dois braços estendidos para tentar bloqueá-la

Final da VNL Feminina registra a maior audiência do Sportv2 em 2026

Deossa em ação pelo Real Bétis

Torcida do Vasco reage a Deossa em Real Bétis x Lyon: 'Não acredito'

Beira-Rio: como chegar e onde é cada portão

Por que Internacional x Flamengo não vai passar no Premiere?

Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol

Comentarista da ESPN projeta jogo do Vasco na Sul-Americana

Samuel Lino Flamengo

Torcedores do Flamengo se declaram a Samuel Lino: 'O melhor'

Evander e Müller trocam as coroas (Foto: Reprodução/Instagram)

Ex-Vasco vence Thomas Müller em torneio individual da MLS

Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026

Neymar indica fim de carreira na Seleção e vira assunto: 'Isso aí'

Neymar em ação durante Santos x UCV pela Copa Sul-Americana

Neymar virou assunto em classificação do Santos: 'Não julgo'

Glenda Kozlowski está na Band desde setembro de 2020

Glenda Kozlowski revela diagnóstico e explica afastamento da Band