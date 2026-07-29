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Dê suas notas: Internacional e Flamengo ficam no empate pelo Brasileirão

Samuel Lino salva Flamengo da derrota após Vitinho abrir o placar no Beira-Rio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 21:43
Atualizado há 56 minutos
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Samuel Lino durante Internacional x Flamengo
Samuel Lino durante Internacional x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Internacional e Flamengo empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira (29), pela 21ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Na primeira etapa, o Colorado abriu o placar com Vitinho, mas o Rubro-Negro Carioca reagiu no segundo tempo e, com Samuel Lino, deixou tudo igual no Rio Grande do Sul.

➡️ Veja gols em Internacional x Flamengo: Vitinho abre o placar e Lino empata

Como foi Internacional x Flamengo?

O Internacional dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Vitinho. O lance nasceu após Rossi defender um chute de Carbonero, mas Jorginho vacilar no rebote e perder a bola para o atacante, que finalizou sem chances para o goleiro. A equipe gaúcha jogou em ritmo muito superior ao do Flamengo, criou as principais oportunidades e só não ampliou por conta do goleiro rubro-negro. Do outro lado, o time carioca, com muita dificuldade na criação, levou perigo apenas em finalizações de Carrascal e Samuel Lino, em uma atuação muito abaixo do esperado.

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O Flamengo voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, ocupando o campo de defesa do Internacional. No entanto, repetiu o cenário do primeiro tempo: teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e acumulou erros técnicos. O empate saiu apenas aos 33 minutos, em uma jogada de bate e rebate dentro da área. Samuel Lino aproveitou a sobra e balançou as redes de Matheus Cunha, ex-goleiro do Rubro-Negro. Até a reta final da partida, a equipe de Jardim chegou a flertar com o gol da virada, mas não teve sucesso.

Carrascal domina a bola durante jogo entre Internacional e Flamengo
Carrascal domina a bola durante jogo entre Internacional e Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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