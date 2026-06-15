Bap acusa Bielsa por lesão de Arrascaeta e aumenta atrito entre Flamengo e Uruguai Meio-campista, fora da estreia na Copa, se recupera de lesão

O Flamengo voltou a criticar a seleção do Uruguai pela forma como vem conduzindo a recuperação de Arrascaeta. Desta vez, as declarações partiram de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do clube. Segundo o dirigente, o técnico da Celeste, Marcelo Bielsa, teria antecipado o retorno do camisa 10 aos treinamentos, o que acabou resultando na lesão na panturrilha direita.

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— Conversamos com a equipe médica da seleção, com quem temos ótima relação. Expusemos a situação e o planejamento que estávamos fazendo para o retorno dele no segundo semestre. Arrascaeta estava evoluindo muito bem. A área médica concordou com o programa, garantiu que ele seguiria o cronograma e não voltaria a campo antes de 15 dias. Isso não foi cumprido. O técnico manda ele voltar antes, força a situação e o atleta acaba se contundindo — afirmou Bap, presidente do Flamengo, sobre Arrascaeta com a seleção do Uruguai, em entrevista ao Charla Podcast.

Anteriormente, o Flamengo já havia se manifestado sobre Arrascaeta e Uruguai por meio de uma nota oficial. Na ocasião, o clube afirmou que protocolos médicos previamente estabelecidos não foram respeitados pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

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— O Departamento Médico do Flamengo enviou um documento com o cronograma de recuperação, a evolução das atividades e os protocolos que deveriam ser seguidos. Diferentemente do acordado, mais uma vez, esses protocolos não foram cumpridos — informou o Flamengo.

Diante desse cenário, o Flamengo, em alinhamento com a seleção uruguaia, autorizou a participação do fisioterapeuta Laniyan Neves na comissão técnica da Celeste durante a Copa do Mundo. A medida teve como objetivo acompanhar de perto a evolução física de Arrascaeta e alinhar os processos de recuperação. Nas redes sociais, o meia do Uruguai tem compartilhado imagens ao lado do profissional do Rubro-Negro.

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Arrascaeta com a seleção do Uruguai ao lado de Laniyan Neves (Foto: Reprodução)

Bielsa, técnico do Uruguai, rebate críticas do Flamengo sobre Arrascaeta

Antes da estreia do Uruguai na Copa do Mundo, sem Arrascaeta à disposição, Marcelo Bielsa afirmou que a comissão técnica assume a responsabilidade pela lesão do jogador. No entanto, o treinador defendeu que todas as etapas do processo foram realizadas em conjunto com o representante do departamento médico do Flamengo que acompanhava a recuperação do atleta.

— Ele sofreu uma lesão muscular, e isso sempre é responsabilidade de quem conduz a recuperação do jogador. Por isso, assumimos essa responsabilidade. Mas nada foi feito sem o consentimento dele. Cada sessão de treinamento e cada carga aplicada foram acordadas entre a pessoa que o acompanhava, representando o departamento médico do Flamengo, o próprio Arrascaeta e nós — declarou Bielsa.

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O treinador uruguaio também reconheceu que uma lesão muscular durante o processo de recuperação deve ser encarada como um erro. Ainda assim, ressaltou que a comissão técnica adotou todas as medidas possíveis para evitar o problema.

— Há duas questões. Se um jogador sofre uma lesão muscular durante a recuperação e a preparação, isso necessariamente deve ser interpretado como um erro. Por outro lado, posso afirmar que tomamos absolutamente todas as medidas para evitar que isso acontecesse — completou.

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