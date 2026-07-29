Danilo faz alerta ao Flamengo após empate: 'Temos que melhorar muito' Zagueiro reconhece que o time precisa aumentar a intensidade

Após o empate em 1 a 1 com o Internacional, o zagueiro Danilo fez um alerta sobre o momento do Flamengo. O jogador reconheceu que a equipe precisa elevar o nível de atuação e aumentar a intensidade para voltar a apresentar o futebol esperado e seguir na briga pelo título do Brasileirão.

"A gente tem que entrar com a rotação alta. As equipes estão preparadas para pressionar e neutralizar o Flamengo. Temos consciência de que precisamos melhorar muito o nosso jogo para competir e ser campeão brasileiro", afirmou Danilo, zagueiro do Flamengo, em entrevista à "FlamengoTV".

continua após a publicidade

O zagueiro também destacou que o Flamengo não pode começar as partidas em ritmo abaixo do necessário. Para ele, a equipe precisa entrar forte desde o início e manter uma postura mais intensa durante os 90 minutos.

"A camisa do Flamengo não permite meio tempo devagar. Temos que ser firmes, entrar forte, e vamos trabalhar para melhorar."

Danilo durante o empate do Flamengo com o Internacional (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O empate com o Internacional aumentou a pressão sobre o Rubro-Negro, que voltou a tropeçar no Brasileirão e pode ver o Palmeiras abrir oito pontos na liderança. Agora, o Flamengo terá um período sem jogos para trabalhar e buscar uma reação na competição.

continua após a publicidade

Como foi Internacional x Flamengo

O Internacional dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Vitinho. O lance nasceu após Rossi defender um chute de Carbonero, mas Jorginho vacilar no rebote e perder a bola para o atacante, que finalizou sem chances para o goleiro. A equipe gaúcha jogou em ritmo muito superior ao do Flamengo, criou as principais oportunidades e só não ampliou por conta do goleiro rubro-negro. Do outro lado, o time carioca, com muita dificuldade na criação, levou perigo apenas em finalizações de Carrascal e Samuel Lino, em uma atuação muito abaixo do esperado.

O Flamengo voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, ocupando o campo de defesa do Internacional. No entanto, repetiu o cenário do primeiro tempo: teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e acumulou erros técnicos. O empate saiu apenas aos 33 minutos, em uma jogada de bate e rebate dentro da área. Samuel Lino aproveitou a sobra e balançou as redes de Matheus Cunha, ex-goleiro do Rubro-Negro. Até a reta final da partida, a equipe de Jardim chegou a flertar com o gol da virada, mas não teve sucesso.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

➡️ Aposte em jogos do Flamengo

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.