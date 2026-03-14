O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para o clássico com o Botafogo na noite deste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Nilton Santos, o técnico português optou por deixar Arrascaeta no banco e promoveu o retorno de Carrascal e Samuel Lino, reservas na vitória sobre o Cruzeiro, à equipe titular.

continua após a publicidade

O Flamengo está escalado com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Desfalques no Flamengo para enfrentar o Botafogo

Para a partida no estádio Nilton Santos, o Flamengo não contará com Bruno Henrique, De La Cruz e Saúl. O atacante ainda se recupera de um quadro de pubalgia, que o deixou fora dos últimos três jogos do Flamengo. Já o meio-campista uruguaio, por conta do gramado sintético, está fora da partida. Ele lida com um problema no joelho e, por isso, não fica à disposição de Jardim. O meia espanhol, que ainda se recupera de uma cirurgia no calcanhar esquerdo, também não fica à disposição. A tendência é que ele volte aos gramados ainda neste mês.

continua após a publicidade

Saúl trabalha no Ninho do Urubu para retornar ao Rubro-Negro (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

+ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Flamengo chega motivado para o clássico no Rio

Campeão do Campeonato Carioca e vindo de vitória sobre o Cruzeiro no Maracanã, o rubro-negro chega motivado para o jogo contra o Botafogo. Se vencer, encosta no líder São Paulo, que tem 13 pontos.

continua após a publicidade

Para seguir no caminho das vitórias e engatar de vez a boa fase, o rubro-negro se inspira no retrospecto recente contra o rival. Nos últimos 11 jogos no Nilton Santos, são 10 vitórias para o time da Gávea.