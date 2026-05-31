Saúl, do Flamengo, prestigia Seleção Brasileira no Maracanã: 'Meus companheiros'

O meio-campista Saúl Ñíguez, do Flamengo, está no Maracanã para acompanhar o amistoso entre Brasil e Panamá neste domingo (31). Vestindo a camisa verde e amarela lançada pelo Mais Querido em homenagem à Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, o espanhol afirmou que irá desfrutar da partida e ver os companheiros de clube.

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Quatro jogadores rubro-negros estão no elenco brasileiro para o Mundial: Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo e Lucas Paquetá. Os dois primeiros iniciam a partida contra o Panamá como titulares.

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— É a primeira vez (de férias no Maracanã). Quero desfrutar da partida, do jogo, ver todos os meus companheiros e desejar a eles o melhor para a Copa — declarou o meia.

Saúl passou por cirurgia no calcanhar esquerdo em janeiro, que o tirou de ação até o fim de abril. Em entrevista na última terça-feira (26), o espanhol afirmou estar longe do melhor condicionamento físico e abrirá mão das férias para aprimorar a forma. Neste domingo (31), o meio-campista disse ter uma programação preparada pelo Flamengo.

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— Graças ao clube, preparamos uma programação para voltar da melhor maneira, para já ficar sem dor e poder me dedicar 100% — disse.

Saúl soma nove partidas pelo Flamengo na temporada e uma assistência, justamente na partida em que voltou aos gramados.

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Saúl, do Flamengo, chega ao Maracanã para amistoso da Seleção Brasileira com o Panamá antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Lance!)

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