Flamengo encaminha renovação de Alex Sandro; desfecho será após a Copa do Mundo
Lateral está com a Seleção e definirá futuro após a Copa do Mundo
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O Flamengo já deu passos determinantes para garantir a permanência de um de seus principais pilares defensivos. O clube encaminhou a renovação do lateral-esquerdo Alex Sandro, com o novo vínculo devendo ser estendido até o final de 2027.
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A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pelo Lance!.
Apesar do otimismo e do acerto verbal entre as partes, a assinatura definitiva e o anúncio oficial só devem ocorrer após o encerramento da Copa do Mundo. Alex Sandro está atualmente focado na disputa do Mundial com a Seleção Brasileira, após ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti.
Alex Sandro chegou ao Flamengo em agosto de 2024, após uma trajetória de sucesso absoluto no futebol europeu, onde defendeu a Juventus por quase uma década. Desde sua estreia, ele se consolidou como titular absoluto, trazendo qualidade técnica ao setor esquerdo do time carioca.
Além do desempenho técnico, o lateral assumiu um papel de liderança nos bastidores, contribuindo com sua experiência para orientar os jogadores mais jovens e manter o equilíbrio do grupo comandado pela comissão técnica rubro-negra.
Apesar do pouco tempo de casa, Alex Sandro já soma uma galeria de troféus considerável em sua passagem pelo Flamengo. O lateral participou de conquistas que consolidaram sua importância no elenco. Ao todo, ele já conquistou cinco títulos pelo clube: o Campeonato Brasileiro (2025), a Copa do Brasil (2024), a Supercopa do Brasil (2025) e o bicampeonato Carioca (2024 e 2025).
O Flamengo busca evitar perdas importantes e garantir continuidade ao trabalho desenvolvido. Assim que o Brasil encerrar sua participação na Copa do Mundo, Alex Sandro é esperado no Rio de Janeiro para assinar os documentos e oficializar o novo vínculo, assegurando que o experiente lateral continue no Flamengo.
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