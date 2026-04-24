Pedro, camisa 9 do Flamengo, vem sendo um dos principais destaques da equipe nos últimos jogos. A evolução do desempenho do atacante em campo tem feito com que torcedores discutam a possibilidade de o jogador ser convocado para a Copa do Mundo. No radar de Ancelotti desde o ano passado, o rubro-negro ainda sonha com a possibilidade de disputar mais um Mundial.

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➡️ Em alta no Flamengo, Pedro não desiste da Copa do mundo: 'Sonho continua aceso'

Com o técnico Leonardo Jardim no Flamengo, Pedro recuperou a confiança e vem repetindo grandes atuações que teve pelo Flamengo em anos anteriores. Nos últimos jogos, conseguiu tirar proveito das marcações adversárias ao desempenhar o papel de pivô. Além disso, demonstrou repertório ao não se limitar apenas à área, saindo dela para buscar o jogo e abrir espaço para os companheiros.

Após o triunfo contra o Vitória, em que Pedro marcou o segundo gol do Flamengo, o técnico Leonardo Jardim enalteceu a evolução do camisa 9 do Rubro-Negro. Além disso, comentou a possibilidade de o jogador ser convocado para a próxima Copa.

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- Acho que qualquer jogador do Flamengo que tem um papel ativo na equipe pode jogar em qualquer seleção. Pode ser no Brasil, como é o caso do Pedro, do Léo, do Alex, do Danilo. São jogadores que podem ter a porta aberta na seleção, alguns deles têm sido convocados com regularidade. É uma satisfação, não é o caso específico do Pedro. Mas eu tenho uma satisfação quando os jogadores rendem com o meu trabalho. Isso, para o treinador, é sempre um dos objetivos, além dos títulos e vitórias - iniciou o português.

Pedro e Leonardo Jardim comemoram gol do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- É que os jogadores rendam com nossos métodos e nossa forma de gestão, com certeza isso é gratificante. Estou falando isso do Pedro como de outros jogadores do elenco, que têm conseguido um upgrade em relação ao rendimento. No fim das contas, para o público o que interessa para o treinador é ganhar jogos (risos) - completou Jardim.

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Pedro repete comemoração de Ronaldo Fenômeno contra o Vitória

Após a partida no Maracanã, viralizou nas redes sociais um trecho da comemoração de Pedro. O camisa 9 repetiu o gesto de Ronaldo Fenômeno, eternizado na Seleção Brasileira, ao balançar o dedo.

Comparativo dos números de Pedro com outros jogadores no radar da Seleção

Nos últimos 10 jogos do Flamengo, Pedro balançou as redes seis vezes, além de ter contribuído com dois passes para gol. Os números chamam a atenção, ainda mais por se tratar de um jogador que, até pouco tempo, vivia uma queda de desempenho. Assim, o cenário é bastante animador para os torcedores rubro-negros.

Pensando na Copa do Mundo, no entanto, o atacante enfrenta forte concorrência. Atualmente, João Pedro, Endrick e Igor Thiago são alguns dos nomes mais cotados para o ataque da Seleção Brasileira. Assim como Pedro, os dois primeiros foram titulares nos últimos oito jogos de suas equipes (Endrick em sete).

Pedro, do Flamengo, durante a Copa do Mundo de 2022 (Foto: Divulgação/CBF)

Além do trio, outros atletas que já vestiram a Amarelinha e seguem, de alguma forma, no radar de Ancelotti são: Richarlison, Igor Jesus e Kaio Jorge.

O Lance! separou o desempenho de cada um desses jogadores nos últimos 10 jogos para compará-los aos números de Pedro. Além deles, Carlos Vinícius, do Grêmio, também entra na análise, já que é o artilheiro do Brasileirão, com sete gols.

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Pedro (Flamengo)

10 jogos (8 titular) 6 gols 2 assistências 87 mins p/ participar de gol 21 finalizações (9 no gol) 3.5 finalizações p/ marcar gol 56% conversão de chances claras 3 grandes chances criadas 55% eficiência nos duelos

João Pedro (Chelsea)

10 jogos (8 titular) 5 gols 1 assistência 111 mins p/ participar de gol 25 finalizações (10 no gol) 5.0 finalizações p/ marcar gol 44% conversão de chances claras 1 grande chance criada 46% eficiência nos duelos

Endrick (Lyon)

10 jogos (7 titular) 2 gols 4 assistências 109 mins p/ participar de gol 29 finalizações (12 no gol) 14.5 finalizações p/ marcar gol 20% conversão de chances claras 5 grandes chances criadas 53% eficiência nos duelos

Igor Thiago (Brentford)

10 jogos (8 titular) 7 gols 113 mins p/ marcar gol 18 finalizações (8 no gol) 2.6 finalizações p/ marcar gol 60% conversão de chances claras 1 grande chance criada 46% eficiência nos duelos

Richarlison (Tottenham)

10 jogos (6 titular) 2 gols 1 assistência 166 mins p/ participar de gol 19 finalizações (11 no gol) 9.5 finalizações p/ marcar gol 40% conversão de chances claras 43% eficiência nos duelos

Igor Jesus (Nottingham Forest)

10 jogos (6 titular) 2 gols 2 assistências 166 mins p/ participar de gol 22 finalizações (10 no gol) 11.0 finalizações p/ marcar gol 25% conversão de chances claras 2 grandes chances criadas 42% eficiência nos duelos

Kaio Jorge (Cruzeiro)

10 jogos (10 titular) 5 gols 150 mins p/ marcar gol 24 finalizações (10 no gol) 4.8 finalizações p/ marcar gol 63% conversão de chances claras 30% eficiência nos duelos

Carlos Vinícius (Grêmio)

10 jogos (9 titular) 4 gols 199 mins p/ marcar gol 16 finalizações (11 no gol) 4.0 finalizações p/ marcar gol 40% conversão de chances claras 40% eficiência nos duelos

Atlético-MG x Flamengo

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