O programa Fut&Papo, do Lance!TV, recebe nesta quinta-feira, às 12h, o volante Toró em um episódio marcado por bastidores e lembranças de uma carreira vitoriosa no futebol brasileiro. ➡️Inscreva-se no Lance!TV no Youtube.

continua após a publicidade

Durante a entrevista, o ex-jogador relembra momentos importantes com a camisa do Flamengo, destacando conquistas e a relação próxima que mantinha com o técnico Joel Santana. Segundo Toró, a conexão com o comandante foi fundamental dentro e fora de campo, ajudando no desenvolvimento de sua trajetória profissional.

O volante também revisita o início da carreira no Fluminense, onde despontou como uma das principais promessas das categorias de base de Xerém, tradicional celeiro de talentos do futebol nacional.

continua após a publicidade

🍀Aposte na vitória do seu time

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O episódio conta ainda com o quadro "Baú do Lance!", espaço em que o convidado compartilha histórias pessoais e familiares que contribuíram para a construção de sua trajetória no esporte.

continua após a publicidade

Sobre o Fut&Papo do Lance!TV

A edição do Fut&Papo será apresentada por João Lidington, Marcelo Smigol e Thales Teixeira, com direção de Marcelo Gorodicht. A conversa promete conteúdo rico e envolvente, sendo uma excelente pedida para quem quer entender o futebol além das quatro linhas.

Toró é o convidado do Fut&Papo, programa do Lance!TV (Foto: Arte/Lance!)

René Simões foi o último convidado; relembre

Conhecido por comandar a histórica campanha da seleção da Jamaica na Copa do Mundo de 1998 — a primeira participação do país no torneio —, René construiu uma trajetória marcada por desafios e conquistas dentro e fora do Brasil. Ao longo da carreira, acumulou passagens por clubes tradicionais do futebol carioca, como Fluminense, Botafogo, Flamengo e Vasco da Gama, além de experiências internacionais, incluindo a seleção da Costa Rica e equipes do futebol árabe.

➡️Ao Lance!TV, René Simões opina sobre convocação de Neymar para a Copa