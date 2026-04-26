Flamengo encara o Atlético-MG com dúvidas no meio-campo

O Flamengo entra em campo neste domingo (26) para enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV, pela 13ª rodada do Brasileirão, e Leonardo Jardim tem dúvidas a sanar no meio-campo. Entre desfalques, retornos e desgaste de jogadores, o técnico terá de fazer mudanças no setor.

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Erick Pulgar e Lucas Paquetá são ausências confirmadas, já que ambos seguem no departamento médico. O chileno, que estaria fora por suspensão de toda forma, trata lesão no ombro direito. Ele tem chances de retornar diante do Estudiantes-ARG. Já o camisa 20 se recupera do edema no tendão da coxa esquerda sofrido diante do Bahia no último domingo (19).

Além dos desfalques por lesão, Nico de la Cruz será preservado. O uruguaio tem problema crônico no joelho e costuma ficar fora de partidas no gramado sintético, como o da Arena MRV, e não viajou com o grupo. Na entrevista coletiva após o triunfo sobre o Vitória na última quarta-feira (22), pela Copa do Brasil, Leonardo Jardim externou a possibilidade de não contar com o camisa 18.

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— Ele é um dos jogadores que no sintético (Arena MRV) se incomoda bastante. Com certeza, se precisar, eu acredito que ele vai fazer um esforço (contra o Atlético-MG). Teve um episódio aqui, contra o Palmeiras eu acho, que ele teve uma lesão mesmo jogando 15 minutos. Vamos ver os outros também, acredito que o Jorginho vai estar melhor, o Saul vai estar melhor, o Evertton Araújo. Se pudermos corrigir essa situação e não o colocar será uma vantagem porque temos o jogo na Argentina, mas vamos ver nesses 3 dias que temos pra trabalhar, vai ser importante para fazer avaliação de todos os fatores.

Por outro lado, o Flamengo pode contar com o retorno de Jorginho ao time titular. Recuperado da lesão na panturrilha, o ítalo-brasileiro foi relacionado diante do Vitória, mas não saiu do banco de reservas.

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Outra opção é a presença de Saúl Ñíguez entre os 11 iniciais. O espanhol foi acionado nos últimos dois jogos após se recuperar da cirurgia no calcanhar esquerdo à qual foi submetido em janeiro. Com os desfalques, Leonardo Jardim pode ser "forçado" a dar mais tempo ao camisa 8.

A bola rola às 20h30 (de Brasília) deste domingo (26) na Arena MRV para o duelo entre Flamengo e Atlético-MG.

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Leonardo Jardim comanda treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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