Ingressos de Atlético-MG x Flamengo estão à venda: veja preços e onde comprar
Equipes se enfrentam no próximo domingo às 20h30
O Atlético iniciou nesta sexta-feira (24) a venda de ingressos para a partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV no próximo domingo (26), às 20h30 pela 13° rodada da competição. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Os ingressos partem de R$ 29,90 no Setor Inter Norte e R$ 35,00 no Setor Inter Sul, para sócios Galo na Veia, incluindo o GNV da Massa (modalidade gratuita).
Abertura das vendas dos ingressos
24/4 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março de 2025)
24/4 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março de 2025)
24/4 – 17h: Prata
24/4 – 19h: Branco / Clubes
24/4 – 20h: GNV da Massa
25/4 – 09h: 4 Adicionais para todas as modalidades do GNV (exceto GNV da Massa)
25/4 – 09h: Público Geral
Preços dos Ingressos Atlético x Flamengo
Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 35,00
GNV Preto: R$ 35,00
GNV Prata: R$ 35,00
GNV Branco: R$ 35,00
GNV da Massa: R$ 35,00
GNV Clubes: R$ 35,00
Meia-entrada: R$ 58,34
Inteira: R$ 116,67
Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 49,84
Inteira: R$ 99,67
Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 45,00
GNV Preto: R$ 45,00
GNV Prata: R$ 45,00
GNV Branco: R$ 45,00
GNV da Massa: R$ 45,00
GNV Clubes: R$ 45,00
Meia-entrada: R$ 75,00
Inteira: R$ 150,00
Inter Oeste (Portão 14)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 45,00
GNV Preto: R$ 45,00
GNV Prata: R$ 45,00
GNV Branco: R$ 45,00
GNV da Massa: R$ 45,00
GNV Clubes: R$ 45,00
Meia-entrada: R$ 75,00
Inteira: R$ 150,00
Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 50,00
GNV Preto: R$ 58,33
GNV Prata: R$ 66,67
GNV Branco: R$ 75,00
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 83,34
Inteira / GNV da Massa: R$ 166,67
Brahma Norte (Portão 4)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 50,00
GNV Preto: R$ 58,33
GNV Prata: R$ 66,67
GNV Branco: R$ 75,00
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 83,34
Inteira / GNV da Massa: R$ 166,67
Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 60,00
GNV Preto: R$ 70,00
GNV Prata: R$ 80,00
GNV Branco: R$ 90,00
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 100,00
Inteira / GNV da Massa: R$ 200,00
Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 70,00
GNV Preto: R$ 81,67
GNV Prata: R$ 93,33
GNV Branco: R$ 105,00
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 116,67
Inteira / GNV da Massa: R$ 233,33
Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 110,00
GNV Preto: R$ 128,33
GNV Prata: R$ 146,67
GNV Branco: R$ 165,00
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 183,34
Inteira / GNV da Massa: R$ 366,67
Lounge Oeste (Portão 1): R$ 200,00
Lounge Leste (Portão 1): R$ 250,00
Lounge GNV Premium (Portão 8): R$ 500,00
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 200,00
TORCIDA VISITANTE
Início: venda realizada pelo visitante – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 150,00 / Meia: R$ 75,00
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV
Como chegar à Arena MRV?
Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.
