Presidente do Flamengo relata dificuldades para contratar Luiz Henrique e Danilo Rubro-Negro segue atento ao mercado de transferências

Luiz Henrique é um dos principais alvos do Flamengo nas últimas janelas de transferências e segue na mira do clube para este meio de ano. Apesar do interesse, a diretoria rubro-negra tem consciência do esforço necessário para concretizar uma contratação desse porte, assim como no caso de Danilo, do Botafogo. Mesmo com o desejo de Bap, presidente do clube carioca, o cenário está longe de ser simples. Três fatores pesam diretamente: a vontade dos próprios jogadores em relação ao futuro, os altos valores envolvidos nas negocições e a expectativa pelo fim da Copa do Mundo.

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Bap foi sincero ao analisar os cenários. O dirigente admitiu a dificuldade de competir com o futebol inglês, tanto pelo poder financeiro dos clubes quanto pelo apelo da própria liga. Além disso, destacou que realizar duas contratações desse porte logo após investir em Lucas Paquetá, em uma operação que gira em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação da época), é um desafio significativo. A espera pelo fim da Copa do Mundo, motivada pela possibilidade de valorização dos atletas e pela busca por oportunidades ainda melhores, também pesa na equação.

— Como torcedor e apreciador de futebol, não tenho a menor dúvida de que são jogadores que agregariam ao Flamengo, mas a que custo? A que preço? E será que querem vir para cá agora? Posso afirmar que um deles quer jogar na Inglaterra. O que ele vai ganhar lá é parecido com o que eu pagaria no Brasil. Como é que você faz o jogador que quer ir para a Inglaterra vir jogar no Brasil? Não tem como. Façam com que esses jogadores não custem 40, 50 milhões. Não existe clube no Brasil que possa trazer dois, três jogadores na sequência pelo preço do Paquetá. A transação como um todo custou 50 milhões de euros. 25 milhões de euros à vista — iniciou Bap, em entrevista ao "Charla Podcast".

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Luiz Henrique, desejo do Flamengo, pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

— Os jogadores querem esperar até o final da Copa para ver se vão se valorizar. Eu vou esperar até 22 de julho, que é quando a janela abre, para trazer um jogador desses? Será que vão estar inteiros? Será que não vão querer 10 dias de férias depois da Copa se o Brasil for longe? Chega no Brasil para jogar em setembro, o que está no Brasil (Danilo) não sabemos o que ele quer... tem uma série de variáveis. São excepcionais, tem mais um ou dois excepcionais que olhamos. O Luiz Henrique está no nosso radar há dois anos. Como tem outros que não anunciamos, o Danilo é outro caso. Quando dizem que o Danilo vai para o Palmeiras... será que vai? — completou.

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