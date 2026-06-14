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Com filho de Diego Ribas, Flamengo conquista título da base contra gigante europeu

Rubro-Negro bateu gigantes do futebol mundial

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 20:48
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Jogadores do Flamengo celembra título na base (Foto: Divulgação/Flamengo)
Jogadores do Flamengo celembra título na base (Foto: Divulgação/Flamengo)

Se no profissional os jogadores do Flamengo aproveitam os últimos dias de férias, nas categorias de base os Garotos do Ninho seguem acumulando conquistas. Neste domingo (14), a equipe sub-15 venceu o Ajax, da Holanda, por 1 a 0 e conquistou o título do International Marveld Tournament, disputado na cidade de Groenlo, em solo holandês.

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    • A vitória sobre o Ajax veio com um gol de cabeça do zagueiro Valmir, aos 10 minutos do segundo tempo. O lance contou com assistência de Davi Moura, filho de Diego Ribas, ídolo da torcida rubro-negra.

    Antes da decisão, o Flamengo já havia superado gigantes do futebol europeu, como o Paris Saint-Germain. Em sete partidas, a equipe somou seis vitórias e um empate. A campanha também contou com uma goleada por 9 a 0 sobre o Gral-HOL e uma classificação nos pênaltis diante do Palmeiras. Ao todo, os Garotos do Ninho marcaram 25 gols e sofreram apenas três durante toda a competição.

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    Jogadores do Flamengo celembra título na base (Foto: Divulgação/Flamengo)
    Jogadores do Flamengo celembra título na base (Foto: Divulgação/Flamengo)

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    Confira as vitórias do Flamengo no International Marveld Tournament

    1. Flamengo 1 x 0 Ajax
    2. Flamengo 3 x 1 PSG
    3. Flamengo 4 x 3 Palmeiras (vitória nos pênaltis)
    4. Flamengo 9 x 0 Gral-HOL
    5. Flamengo 4 x 1 Sporting
    6. Flamengo 3 x 0 Wolfsburg
    7. Flamengo 5 x 0 Feyenoord

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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