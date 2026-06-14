Com filho de Diego Ribas, Flamengo conquista título da base contra gigante europeu Rubro-Negro bateu gigantes do futebol mundial

Se no profissional os jogadores do Flamengo aproveitam os últimos dias de férias, nas categorias de base os Garotos do Ninho seguem acumulando conquistas. Neste domingo (14), a equipe sub-15 venceu o Ajax, da Holanda, por 1 a 0 e conquistou o título do International Marveld Tournament, disputado na cidade de Groenlo, em solo holandês.

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A vitória sobre o Ajax veio com um gol de cabeça do zagueiro Valmir, aos 10 minutos do segundo tempo. O lance contou com assistência de Davi Moura, filho de Diego Ribas, ídolo da torcida rubro-negra.

Antes da decisão, o Flamengo já havia superado gigantes do futebol europeu, como o Paris Saint-Germain. Em sete partidas, a equipe somou seis vitórias e um empate. A campanha também contou com uma goleada por 9 a 0 sobre o Gral-HOL e uma classificação nos pênaltis diante do Palmeiras. Ao todo, os Garotos do Ninho marcaram 25 gols e sofreram apenas três durante toda a competição.

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Jogadores do Flamengo celembra título na base (Foto: Divulgação/Flamengo)

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Confira as vitórias do Flamengo no International Marveld Tournament

Flamengo 1 x 0 Ajax Flamengo 3 x 1 PSG Flamengo 4 x 3 Palmeiras (vitória nos pênaltis) Flamengo 9 x 0 Gral-HOL Flamengo 4 x 1 Sporting Flamengo 3 x 0 Wolfsburg Flamengo 5 x 0 Feyenoord

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