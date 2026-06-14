Onde assistir ao Equador de Plata, do Flamengo, contra a Costa do Marfim pela Copa do Mundo Seleções entram em campo na noite deste domingo

Equador e Costa do Marfim se enfrentam na noite deste domingo (14), às 20h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos. O confronto, válido pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo, que também conta com Alemanha e Curaçao, terá Gonzalo Plata, do Flamengo, em campo. A partida será transmitida por TV Globo, SporTV e CazéTV.

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Apesar de não viver seu melhor momento no Rubro-Negro, Plata segue prestigiado na seleção equatoriana. O atacante se destacou nos amistosos contra Marrocos e Holanda, na última Data-Fifa antes da Copa do Mundo, e deve começar como titular diante da Costa do Marfim.

Diferentemente do que está acostumado a fazer no Flamengo, o jogador deve exercer uma função mais voltada para a armação das jogadas, atuando com maior liberdade no setor ofensivo.

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Esta será a segunda Copa do Mundo de Gonzalo Plata, que também disputou a edição de 2022. Na época, antes de chegar ao Flamengo, o atacante defendia o Valladolid, da Espanha.

Plata, do Flamengo, em campo pelo Equador (Foto: Kirk Irwin /GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

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