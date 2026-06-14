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Bap, do Flamengo, ameaça ir à Justiça caso familiar de Leila Pereira compre a SAF do Vasco

Dirigente rubro-negro volta a abordar o tema, desta vez em tom mais crítico

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 14:48
Atualizado há 2 minutos
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BAP durante entrevista à Flamengo TV (Foto: Reprodução)
BAP durante entrevista à Flamengo TV (Foto: Reprodução)

A possível compra da SAF do Vasco por Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, vem movimentando os bastidores do futebol brasileiro. O Flamengo, principal rival do clube carioca e um dos maiores adversários da equipe paulista nos últimos anos, é um dos protagonistas do debate sobre o tema. Neste domingo (14), o presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmou que, caso a negociação seja concretizada, o clube recorrerá à Justiça, por se tratar de uma questão familiar.

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    • — O problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com a sua mulher e quer casar com outra. Pelo código civil, você precisa separar da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube. Continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que ela está e entra amanhã. Ou espera acabar o mandato e em outubro do ano que vem entra no Vasco. Não pode estar com o pé em duas canoas, é contra a lei — disse Bap, presidente do Flamengo, em entrevista ao "Charla Podcast".

    BAP é o presidente do Flamengo (Foto: Reprodução)
    BAP, o presidente do Flamengo, comenta possível compra da SAF do Vasco por parte de familiar de Leila Pereira (Foto: Reprodução)

    — Não é o Bap, o Flamengo malvadão. É a lei! Se forçarem uma barra nisso, vamos na justiça novamente. Porque a lei é para ser cumprida. Para o futebol carioca ter um Vasco forte é excpecional. O Vasco é um dos maiores clubes do Brasil, é importante estar em uma situação melhor. Não é legal — complementou o dirigente.

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    Entenda o cenário envolvendo Leila, do Palmeiras, e Vasco, que vem deixando Bap, do Flamengo, na bronca

    Marcos Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira e proprietário da Crefisa, negocia há meses a compra da SAF do Vasco. O empresário pretende investir pouco mais de R$ 2 bilhões para adquirir 90% da empresa. As partes ainda discutem os termos do acordo para a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU), documento que formalizaria a intenção de compra da SAF.

    Paralelamente às negociações, Bap, presidente do Flamengo, tem demonstrado publicamente seu descontentamento com a possível operação. O dirigente aponta um suposto conflito de interesses como principal obstáculo para a concretização do negócio.

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