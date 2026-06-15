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Técnico do Uruguai explica lesão de Arrascaeta e contradiz Flamengo: 'Um erro'

Marcelo Bielsa comentou a situação e disse que recuperação foi em consenso com Flamengo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 00:15
Atualizado há 2 minutos
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Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)
Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)

O técnico Marcelo Bielsa, da seleção do Uruguai, falou pela primeira vez sobre a situação física do meia De Arrascaeta, do Flamengo, que sofreu uma lesão de grau médio na panturrilha e deve desfalcar a seleção uruguaia nas primeiras partidas da Copa do Mundo.

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    • Arrascaeta se machucou durante a preparação com a seleção enquanto ainda se recuperava de uma outra lesão na clavícula, sofrida na partida entre Flamengo e Estudiantes, no fim de abril, e que exigiu uma cirurgia no local.

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    Arrascaeta sofre lesão no ombro no jogo contra o Estudiantes
    Arrascaeta sofre lesão no ombro no jogo contra o Estudiantes (Foto: Juan Mabromata / AFP)

    O jogador perderá a estreia do Uruguai contra a Arábia Saudita, marcada para esta segunda-feira (15), às 19h (horário de Brasília). Bielsa disse que, desde o momento em que o jogador integrou a preparação da seleção, esteve acompanhado pelo preparador físico do Flamengo Laniyan Neves, que "o ajudou muito nos momentos mais recentes da carreira do atleta", segundo o técnico. O preparador viajou com a delegação do Uruguai para acompanhar de perto a recuperação do ídolo do Rubro-Negro carioca.

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    O treinador disse que a comissão assume a responsabilidade pela lesão, mas defendeu que tudo feito durante a preparação da seleção uruguaia foi acordado por quem representava o departamento médico do Flamengo e acompanhava de perto o jogador.

    — Ele teve uma lesão muscular, e isso é sempre responsabilidade de quem controla um jogador em recuperação, por isso assumimos essa responsabilidade. O fato é que nada foi feito sem o consentimento dele. Cada sessão, cada carga que ele recebeu, foi acordada entre a pessoa que o acompanhava, que representava o departamento médico do Flamengo, o próprio Arrascaeta e nós — disse o treinador na coletiva.

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    Marcelo Bielsa durante treino do Uuruguai. (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

    Bielsa também afirmou que uma lesão muscular sofrida durante uma recuperação e preparação sempre deve ser interpretada como um erro, mas que, ainda assim, a comissão tomou todas as medidas para evitar que problemas físicos acontecessem.

    — Há duas coisas. Se um jogador sofre uma lesão muscular durante a recuperação e a preparação, isso deve necessariamente ser interpretado como um erro. E, quanto a não tomar todas as medidas para evitar isso, nós tomamos absolutamente todas as medidas — completou Marcelo Bielsa.

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    Versão do treinador contradiz nota oficial do Flamengo

    O Flamengo se manifestou oficialmente sobre a lesão sofrida por Arrascaeta por meio de uma nota oficial, e atribuiu a responsabilidade exclusivamente ao Uruguai, já que, segundo o clube, os jogadores que foram liberados para as seleções tiveram condições físicas detalhadas por meio de documentos compartilhados com cada federação.

    Por isso, toda a preparação, treinamento, carga e qualquer tomada de decisão feita durante o período com a seleção seriam conduzidos exclusivamente pela comissão técnica do Uruguai, já que o clube não manteria qualquer relação operacional com os atletas durante a disputa da Copa do Mundo.

    Confira abaixo a nota publicada pelo Flamengo:

    O Clube de Regatas do Flamengo informa que, durante o período da Copa do Mundo 2026 FIFA, os atletas convocados para suas respectivas seleções ficam sob responsabilidade exclusiva das entidades nacionais que os representam A medida se aplica a todos os jogadores que estão se preparando para a competição, incluindo atletas brasileiros e estrangeiros.

    Ao liberar seus jogadores para as seleções, o Clube enviou às confederações um relatório completo com todos os detalhes dos atletas e a condição física de cada um deles.

    É importante destacar que enquanto estiverem integrados às seleções, os jogadores seguem a programação, os protocolos e a supervisão das comissões técnicas e departamentos médicos de seus países. Neste período, não há qualquer vínculo operacional com o Flamengo e assim seguirá até o retorno ao clube, após o encerramento dos compromissos internacionais.

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