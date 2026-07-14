Com filhos de Zagallo, Flamengo reabre museu com homenagem ao Velho Lobo Espaço na sede da Gávea foi reinaugurado nesta terça-feira (14)

O Flamengo reabriu, nesta terça-feira (14), o Museu Flamengo, localizado na sede social do clube, na Gávea. O espaço, que estava fechado para reformas, voltou a receber visitantes com uma cerimônia marcada por uma homenagem especial a Mário Jorge Lobo Zagallo, um dos maiores ídolos da história rubro-negra e do futebol mundial.

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A solenidade contou com a presença dos dois filhos do Velho Lobo, Paulo Jorge e Mário César, que acompanharam a reinauguração do museu e visitaram a exposição dedicada ao pai. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, abriu a cerimônia com um discurso e, em seguida, participou do corte da faixa que marcou oficialmente a reabertura do espaço.

continua após a publicidade

Como parte da ação especial em homenagem a Zagallo, o Museu Flamengo reúne diversos itens históricos ligados ao ex-jogador e treinador. Entre eles estão o tradicional casaco utilizado durante sua passagem pela Seleção Brasileira, a faixa de campeão da Copa do Mundo de 1994, além de duas taças conquistadas pelo Velho Lobo com a equipe nacional.

Museu do Flamengo na Gávea, Rio de Janeiro, tem área em homenagem a Zagallo. Veja outras fotos: Lucas Bayer/Lance!











➡️ Bap, do Flamengo, fala pela primeira vez sobre a demissão de Filipe Luís

A homenagem também conta com revistas históricas, fotografias que retratam diferentes momentos da trajetória de Zagallo, tanto no Flamengo quanto na Seleção Brasileira, incluindo registros ao lado de Zico, além de um vídeo que relembra sua carreira e legado para o futebol.

continua após a publicidade

A cerimônia ainda reuniu nomes históricos do Flamengo, como Leandro, Andrade e Raul Plassmann. Dos três ex-jogadores presentes, apenas Raul não trabalhou diretamente com Zagallo durante a carreira, enquanto Leandro e Andrade foram comandados pelo Velho Lobo no Rubro-Negro.

A reabertura do Museu Flamengo marca o retorno de um dos principais espaços de preservação da história rubro-negra e inicia uma ação especial dedicada a Zagallo, eternizando a trajetória de um dos personagens mais importantes da história do clube e do futebol brasileiro.

continua após a publicidade