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Com filhos de Zagallo, Flamengo reabre museu com homenagem ao Velho Lobo

Espaço na sede da Gávea foi reinaugurado nesta terça-feira (14)

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 19:25
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O Flamengo reabriu, nesta terça-feira (14), o Museu Flamengo, localizado na sede social do clube, na Gávea. O espaço, que estava fechado para reformas, voltou a receber visitantes com uma cerimônia marcada por uma homenagem especial a Mário Jorge Lobo Zagallo, um dos maiores ídolos da história rubro-negra e do futebol mundial.

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    A solenidade contou com a presença dos dois filhos do Velho Lobo, Paulo Jorge e Mário César, que acompanharam a reinauguração do museu e visitaram a exposição dedicada ao pai. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, abriu a cerimônia com um discurso e, em seguida, participou do corte da faixa que marcou oficialmente a reabertura do espaço.

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    Como parte da ação especial em homenagem a Zagallo, o Museu Flamengo reúne diversos itens históricos ligados ao ex-jogador e treinador. Entre eles estão o tradicional casaco utilizado durante sua passagem pela Seleção Brasileira, a faixa de campeão da Copa do Mundo de 1994, além de duas taças conquistadas pelo Velho Lobo com a equipe nacional.

    Museu do Flamengo na Gávea, Rio de Janeiro, tem área em homenagem a Zagallo
    Museu do Flamengo na Gávea, Rio de Janeiro, tem área em homenagem a Zagallo
    Museu do Flamengo expõe taças conquistadas por Zagallo
    Imagens no museu relembram passagem de Zagallo como treinador do Flamengo
    Imagem relembra história de Zagallo no Flamengo
    Passagem de Zagallo no Flamengo é recordada no museu
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    Museu do Flamengo na Gávea, Rio de Janeiro, tem área em homenagem a Zagallo. Veja outras fotos:

    Lucas Bayer/Lance!

    • Miniatura da imagem: Museu do Flamengo na Gávea, Rio de Janeiro, tem área em homenagem a Zagallo
    • Miniatura da imagem: Museu do Flamengo expõe taças conquistadas por Zagallo
    • Miniatura da imagem: Imagens no museu relembram passagem de Zagallo como treinador do Flamengo
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    A homenagem também conta com revistas históricas, fotografias que retratam diferentes momentos da trajetória de Zagallo, tanto no Flamengo quanto na Seleção Brasileira, incluindo registros ao lado de Zico, além de um vídeo que relembra sua carreira e legado para o futebol.

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    A cerimônia ainda reuniu nomes históricos do Flamengo, como Leandro, Andrade e Raul Plassmann. Dos três ex-jogadores presentes, apenas Raul não trabalhou diretamente com Zagallo durante a carreira, enquanto Leandro e Andrade foram comandados pelo Velho Lobo no Rubro-Negro.

    A reabertura do Museu Flamengo marca o retorno de um dos principais espaços de preservação da história rubro-negra e inicia uma ação especial dedicada a Zagallo, eternizando a trajetória de um dos personagens mais importantes da história do clube e do futebol brasileiro.

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    Museu do Flamengo na Gávea, Rio de Janeiro, tem área em homenagem a Zagallo
    Museu do Flamengo na Gávea, Rio de Janeiro, tem área em homenagem a Zagallo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
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