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Post de Pedro assusta torcida, mas Flamengo esclarece mistério e lança o 'Manto da Nação'

Atacante publicou mensagem que levantou rumores de saída, mas ação fazia parte do lançamento do projeto

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 12:57
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Pedro comemora gol do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Pedro comemora gol do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Uma publicação de Pedro nas redes sociais assustou a torcida do Flamengo na manhã desta terça-feira (14). O atacante escreveu que, "em breve", vestiria uma nova camisa, o que rapidamente gerou especulações sobre uma possível saída do clube na próxima janela de transferências. No entanto, o mistério foi desfeito pouco depois pelo próprio clube. A mensagem fazia parte da campanha de lançamento do "Manto da Nação", projeto inédito que permitirá aos torcedores criarem, escolherem e vestirem uma camisa oficial desenhada pela própria torcida.

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    • Pela primeira vez, o Rubro-Negro abrirá espaço para que rubro-negros de todo o mundo participem da criação de um uniforme do clube. As inscrições para o envio das propostas começam nesta terça-feira (14), por meio do site oficial da campanha.

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    — Nação, em breve vou vestir a nova camisa da maior torcida do mundo, e ela pode ser criada por você. Desenha o primeiro Manto da Nação e fica marcado na história do Flamengo. Acesse o site e faça parte dessa ação — disse Pedro, atacante do Flamengo.

    Como será o processo do Flamengo para o Manto da Nação

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    • A iniciativa será dividida em três etapas. Primeiro, os torcedores poderão enviar desenhos autorais acompanhados da história e do conceito que inspiraram a criação. Depois, uma comissão selecionará as dez melhores propostas, que serão submetidas à votação popular. Por fim, o modelo mais votado será produzido em edição limitada e sob demanda.

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    Além de eternizar sua criação na história do Flamengo, o vencedor receberá R$ 10 mil e uma camisa com o próprio desenho. Os outros nove finalistas também ganharão uma unidade do modelo escolhido pela torcida.

    Segundo o diretor de Marketing (CMO) do Flamengo, Ricardo Hinrichsen, a ideia é aproximar ainda mais a Nação das ações do clube.

    "O Flamengo sempre está pensando em como fazer a sua torcida participar ativamente de suas ações, por isso esse Manto terá um significado especial para todos nós. É um projeto que une paixão, criatividade e pertencimento, tudo isso para o Manto carregar a história que a própria Nação vai construir."

    As inscrições para o Manto da Nação ficam abertas até 9 de agosto. O resultado será divulgado em 1º de setembro, quando também terá início o período exclusivo de vendas da camisa criada pela torcida.

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    Cronograma do Flamengo para o Manto da Nação

    • Envio de desenhos: de 14 de julho até 9 de agosto
    • Seleção das dez melhores: de 10 a 16 de agosto
    • Votação da torcida: de 17 a 30 de agosto
    • Resultado: 1º de setembro
    • Período exclusivo de vendas: de 1º a 8 de setembro
    • Fabricação: a partir de 9 de setembro
    • Entrega: a partir de dezembro
    Pedro na chegada do Flamengo ao amistoso contra o Benfica
    Pedro na chegada do Flamengo ao amistoso contra o Benfica (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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