Post de Pedro assusta torcida, mas Flamengo esclarece mistério e lança o 'Manto da Nação'
Atacante publicou mensagem que levantou rumores de saída, mas ação fazia parte do lançamento do projeto
Uma publicação de Pedro nas redes sociais assustou a torcida do Flamengo na manhã desta terça-feira (14). O atacante escreveu que, "em breve", vestiria uma nova camisa, o que rapidamente gerou especulações sobre uma possível saída do clube na próxima janela de transferências. No entanto, o mistério foi desfeito pouco depois pelo próprio clube. A mensagem fazia parte da campanha de lançamento do "Manto da Nação", projeto inédito que permitirá aos torcedores criarem, escolherem e vestirem uma camisa oficial desenhada pela própria torcida.
Pela primeira vez, o Rubro-Negro abrirá espaço para que rubro-negros de todo o mundo participem da criação de um uniforme do clube. As inscrições para o envio das propostas começam nesta terça-feira (14), por meio do site oficial da campanha.
— Nação, em breve vou vestir a nova camisa da maior torcida do mundo, e ela pode ser criada por você. Desenha o primeiro Manto da Nação e fica marcado na história do Flamengo. Acesse o site e faça parte dessa ação — disse Pedro, atacante do Flamengo.
Nação, o @Pedro9oficial vai vestir outra camisa. E pode ser a sua!— Flamengo (@Flamengo) July 14, 2026
Desenhe o #MantoDaNação e fique marcado na história do Flamengo.
Acesse https://t.co/OrLy1p2CEx e participe! pic.twitter.com/0KFDtr8KPp
Como será o processo do Flamengo para o Manto da Nação
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A iniciativa será dividida em três etapas. Primeiro, os torcedores poderão enviar desenhos autorais acompanhados da história e do conceito que inspiraram a criação. Depois, uma comissão selecionará as dez melhores propostas, que serão submetidas à votação popular. Por fim, o modelo mais votado será produzido em edição limitada e sob demanda.
Além de eternizar sua criação na história do Flamengo, o vencedor receberá R$ 10 mil e uma camisa com o próprio desenho. Os outros nove finalistas também ganharão uma unidade do modelo escolhido pela torcida.
Segundo o diretor de Marketing (CMO) do Flamengo, Ricardo Hinrichsen, a ideia é aproximar ainda mais a Nação das ações do clube.
"O Flamengo sempre está pensando em como fazer a sua torcida participar ativamente de suas ações, por isso esse Manto terá um significado especial para todos nós. É um projeto que une paixão, criatividade e pertencimento, tudo isso para o Manto carregar a história que a própria Nação vai construir."
As inscrições para o Manto da Nação ficam abertas até 9 de agosto. O resultado será divulgado em 1º de setembro, quando também terá início o período exclusivo de vendas da camisa criada pela torcida.
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Cronograma do Flamengo para o Manto da Nação
- Envio de desenhos: de 14 de julho até 9 de agosto
- Seleção das dez melhores: de 10 a 16 de agosto
- Votação da torcida: de 17 a 30 de agosto
- Resultado: 1º de setembro
- Período exclusivo de vendas: de 1º a 8 de setembro
- Fabricação: a partir de 9 de setembro
- Entrega: a partir de dezembro
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