logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Jogador do Flamengo provoca Palmeiras após gol em vitória no Brasileirão Sub-17

Zagueiro, que participou da intertemporada do elenco principal em Portugal, marcou na vitória rubro-negra

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 13:46
Favorite o Lance! no Google
Comemoração dos jogadores do Flamengo no gol contra o Palmeiras pelo Brasileirão Sub-17
Comemoração dos jogadores do Flamengo no gol contra o Palmeiras pelo Brasileirão Sub-17 (Foto: Reprodução)

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 1 nesta terça-feira (14), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Em um duelo que reforça a rivalidade entre os clubes também nas categorias de base, a vitória rubro-negra contou com uma provocação de Daniel Silva, conhecido como Thuram, que recentemente integrou a delegação do time principal na intertemporada em Portugal.

  • Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo

    Flamengo vai contratar Thiago Almada, da Argentina? Entenda o cenário

    Flamengo
    Há 1 dia
  • Pedro comemora gol do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

    Post de Pedro assusta torcida, mas Flamengo esclarece mistério e lança o ‘Manto da Nação’

    Flamengo
    Há 51 minutos
  • Torcida do Flamengo em jogo no Maracanã

    Flamengo prepara reencontro com a torcida no Maracanã após a Copa; veja os ingressos

    Flamengo
    Há 1 hora

    • Autor do segundo gol do Flamengo, marcado de cabeça após jogada aérea, Thuram, capitão da equipe, provocou os jogadores do Palmeiras na comemoração. Durante a transmissão da partida pela TV do clube paulista, o narrador chegou a destacar a atitude do rubro-negro.

    continua após a publicidade

    Assim que a bola entrou, o jogador do Flamengo encarou os atletas do Palmeiras e precisou ser afastado pelos próprios companheiros, evitando que a situação ganhasse proporções maiores.

    Comemoração dos jogadores do Flamengo no gol contra o Palmeiras pelo Brasileirão Sub-17
    Comemoração dos jogadores do Flamengo no gol contra o Palmeiras pelo Brasileirão Sub-17 (Foto: Reprodução)
  • Argentina e Inglaterra farão o primeiro jogo das semifinais da Copa (Reprodução)

    ESPN reforça cobertura in loco para as semifinais e a decisão na Copa

    Fora de Campo
    Há 19 minutos
  • Roy Keane

    Roy Keane critica pai de Haaland após polêmica e reacende rivalidade antiga

    Fora de Campo
    Há 32 minutos
  • Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Wilton Pereira Sampaio pode apitar final da Copa do Mundo? Veja possível cenário

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

    Thuram esteve com o elenco principal do Flamengo em Portugal

    Há poucos dias, antes do jogo contra o Palmeiras, Thuram integrou a delegação do elenco principal do Flamengo, comandado por Leonardo Jardim, durante a intertemporada realizada em Portugal. O jovem foi um dos destaques entre os atletas da base que receberam oportunidade de treinar com os profissionais.

    continua após a publicidade

    Ele chamou atenção pela imposição física, leitura de jogo e qualidade na saída de bola. Mesmo com apenas 17 anos, demonstrou personalidade e maturidade para enfrentar adversários de alto nível.

    A confiança de Leonardo Jardim por ele era tanta que o treinador pediu ao Flamengo que não liberasse o atleta para a Seleção Brasileira Sub-17 durante o período da intertemporada. O objetivo era acompanhar de perto a evolução do jovem, e o desempenho apresentado em Portugal reforçou a aposta da comissão técnica.

    continua após a publicidade

    Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    ➡️ Aposte em jogos do Flamengo
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Pedro comemora gol do Flamengo contra o Estudiantes (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

    Flamengo

    Post de Pedro assusta torcida, mas Flamengo esclarece mistério e lança o 'Manto da Nação'

    Há 51 minutos
    Torcida do Flamengo em jogo no Maracanã

    Flamengo

    Flamengo prepara reencontro com a torcida no Maracanã após a Copa; veja os ingressos

    Há 1 hora
    Taça das Bolinhas

    Futebol Nacional

    Justiça aceita recurso do Flamengo e tira Taça das Bolinhas do São Paulo

    Há 14 horas
    Emerson Royal durante partida do Flamengo

    Fora de Campo

    Emerson Royal é alvo de ataques racistas após amistoso entre Flamengo e Benfica

    Há 17 horas
    Bap, do Flamengo fala sobre demissão de Filipe Luís

    Flamengo

    Bap, do Flamengo, fala pela primeira vez sobre a demissão de Filipe Luís

    Há 18 horas
    Karoline Lima e Léo Pereira fizeram anúncio em suas redes sociais

    Fora de Campo

    Noivado? Léo Pereira, do Flamengo, faz anúncio com Karoline Lima

    Há 19 horas
    Mais LANCE!
    Flâmula do Flamengo

    Museu Flamengo reabre com exposição inédita de Zagallo e taças das Copas do Mundo

    Palmeiras é campeão da Brasil Ladies Cup 2026. (Foto: Guilherme Veiga/Brasil Ladies Cup)

    Palmeiras vence Flamengo e conquista a Ladies Cup 2026

    Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo

    Flamengo vai contratar Thiago Almada, da Argentina? Entenda o cenário

    Andrew durante amistoso do Flamengo em Portugal

    Andrew destaca intertemporada do Flamengo e explica evolução no jogo com os pés

    Jogadores do Flamengo no amistoso contra o Benfica

    As respostas da intertemporada: Lino reafirma protagonismo e jovens ganham força no Flamengo

    Carlo Ancelotti assiste ao jogo do Brasileirão entre Athletico-PR e Flamengo

    Novo ciclo: jovens que atuam no Brasil podem receber primeira chance com Ancelotti

    Cebolinha durante amistoso do Flamengo em Portugal

    Cebolinha confirma saída do Flamengo no final do ano: 'Preciso de novos ares'

    Leonardo Jardim falando com a comissão técnica do Benfica

    Leonardo Jardim explica confusão em Benfica x Flamengo e comenta caso Prestianni

    Jogadores do Flamengo com o troféu do Algarve após vitória sobre o Benfica

    Jardim destaca imposição do Flamengo contra o Benfica: 'Ganhar dentro das nossas ideias'

    Wallace Yan marca segundo gol na vitória do Flamengo contra o Lausanne

    Wallace Yan vira assunto em Flamengo x Benfica: 'De emocionar'

    Wallace Yan chora durante entrevista após Benfica x Flamengo

    Wallace Yan vai às lágrimas após Benfica x Flamengo: 'Só eu e Deus sabemos como foi'

    Gianluca Prestianni, atacante do Benfica, usou as redes sociais para negar acusações (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

    Lance de Prestianni contra o Flamengo agita a web: 'Ia chorar'

    SP - CAMPINAS - 28/09/2024 - BRASILEIRO A 2024, PALMEIRAS X ATLETICO-MG - Vista geral do estadio Brinco de Ouro para partida entre Palmeiras e Atletico-MG pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Marco Miatelo/AGIF

    Flamengo e Palmeiras decidem a Brasil Ladies Cup neste domingo; veja onde assistir