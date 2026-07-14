Jogador do Flamengo provoca Palmeiras após gol em vitória no Brasileirão Sub-17 Zagueiro, que participou da intertemporada do elenco principal em Portugal, marcou na vitória rubro-negra

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 1 nesta terça-feira (14), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Em um duelo que reforça a rivalidade entre os clubes também nas categorias de base, a vitória rubro-negra contou com uma provocação de Daniel Silva, conhecido como Thuram, que recentemente integrou a delegação do time principal na intertemporada em Portugal.

Autor do segundo gol do Flamengo, marcado de cabeça após jogada aérea, Thuram, capitão da equipe, provocou os jogadores do Palmeiras na comemoração. Durante a transmissão da partida pela TV do clube paulista, o narrador chegou a destacar a atitude do rubro-negro.

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A provocação do zagueiro Daniel Silva aos jogadores do Palmeiras após marcar gol pelo Flamengo.



O Rubro-Negro venceu o time paulista hoje, por 2 a 1, no Nubank Parque, pelo Brasileirão Sub-17. Rivalidade entre os clubes até na base. @ColunadoFla



📹 : TV Palmeiras pic.twitter.com/Da3UZcPV4r — Rodrigo Lima (@rodrigolima93_) July 14, 2026

Assim que a bola entrou, o jogador do Flamengo encarou os atletas do Palmeiras e precisou ser afastado pelos próprios companheiros, evitando que a situação ganhasse proporções maiores.

Comemoração dos jogadores do Flamengo no gol contra o Palmeiras pelo Brasileirão Sub-17 (Foto: Reprodução)

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Thuram esteve com o elenco principal do Flamengo em Portugal

Há poucos dias, antes do jogo contra o Palmeiras, Thuram integrou a delegação do elenco principal do Flamengo, comandado por Leonardo Jardim, durante a intertemporada realizada em Portugal. O jovem foi um dos destaques entre os atletas da base que receberam oportunidade de treinar com os profissionais.

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Ele chamou atenção pela imposição física, leitura de jogo e qualidade na saída de bola. Mesmo com apenas 17 anos, demonstrou personalidade e maturidade para enfrentar adversários de alto nível.

A confiança de Leonardo Jardim por ele era tanta que o treinador pediu ao Flamengo que não liberasse o atleta para a Seleção Brasileira Sub-17 durante o período da intertemporada. O objetivo era acompanhar de perto a evolução do jovem, e o desempenho apresentado em Portugal reforçou a aposta da comissão técnica.

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