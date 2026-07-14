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Flamengo prepara reencontro com a torcida no Maracanã após a Copa; veja os ingressos

Rubro-Negro recebe o time paulista no dia 26 de julho, pelo Brasileirão

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 12:39
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Torcida do Flamengo em jogo no Maracanã
Torcida do Flamengo em jogo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O Flamengo divulgou as informações da venda de ingressos para o jogo contra o São Paulo, no dia 26 de julho, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. O confronto marcará o primeiro jogo do Rubro-Negro em casa após a pausa no calendário para a Copa do Mundo, com a expectativa de casa cheia.

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    • Inicialmente, a comercialização é exclusiva para os sócios-torcedores do programa Nação. Os integrantes dos planos Nação Maraca 1 (1 estrela) e Nação Sem Fronteiras (1 estrela) abrem o cronograma de vendas nesta terça-feira (15), às 10h. Nos dias seguintes, a compra dos bilhetes será liberada de forma escalonada para os demais planos de torcedores do Flamengo.

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    Já o público geral poderá adquirir os ingressos a partir das 10h do dia 20 de julho, exclusivamente pelo site oficial do Flamengo. O acesso ao Maracanã será feito por biometria facial, sendo obrigatório o cadastro prévio para quem ainda não possui o registro.

    Os ingressos para os setores Norte e Sul destinados à torcida do Flamengo, custam a partir de R$ 120 (R$ 60 a meia-entrada).

    Mosaico da torcida do Flamengo no Maracanã
    Torcida do Flamengo no Maracanã com ingressos esgotados (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
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    Confira o cronograma de vendas de ingressos para Flamengo x São Paulo

    • 15/07, às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras (1 estrela)
    • 15/07, às 16h: Nação Maraca 1 / Nação Sem Fronteiras
    • 16/07, às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)
    • 16/07, às 16h: Nação Maraca 2 (1 estrela)
    • 17/07, às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
    • 17/07, às 16h: Nação Maraca 3
    • 20/07, às 10h: Público Geral Online / Visitantes / Gratuidades Flamengo
    • 26/07, às 18h30: Encerramento das vendas online

    Setores e valores de ingressos de Flamengo x São Paulo

    Norte (Flamengo)

    • Nação Maraca 1: R$ 30
    • Nação Maraca 2: R$ 42
    • Nação Maraca 3: R$ 48
    • Público Geral: R$ 120 (meia R$ 60)

    Sul (Flamengo)

    • Nação Maraca 1: R$ 30
    • Nação Maraca 2: R$ 42
    • Nação Maraca 3: R$ 48
    • Público Geral: R$ 120 (meia R$ 60)

    Leste Superior (Flamengo)

    • Nação Maraca 1: R$ 35
    • Nação Maraca 2: R$ 49
    • Nação Maraca 3: R$ 56
    • Público Geral: R$ 140 (meia R$ 70)

    Leste Inferior (Flamengo)

    • Nação Maraca 1: R$ 45
    • Nação Maraca 2: R$ 63
    • Nação Maraca 3: R$ 72
    • Público Geral: R$ 180 (meia R$ 90)

    Oeste Inferior (Flamengo)

    • Nação Maraca 1: R$ 55
    • Nação Maraca 2: R$ 77
    • Nação Maraca 3: R$ 88
    • Público Geral: R$ 220 (meia R$ 110)

    Sul (Visitante)

    • Público Geral: R$ 120 (meia R$ 60)

    Espaço Fla+

    • Sócios-torcedores: R$ 200
    • Público Geral: R$ 300

    Maracanã Mais

    • Nação Maraca 1: R$ 231,25
    • Nação Maraca 2: R$ 293,75
    • Nação Maraca 3: R$ 325
    • Público Geral: R$ 700 (meia R$ 387,50)

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