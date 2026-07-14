Flamengo prepara reencontro com a torcida no Maracanã após a Copa; veja os ingressos Rubro-Negro recebe o time paulista no dia 26 de julho, pelo Brasileirão

O Flamengo divulgou as informações da venda de ingressos para o jogo contra o São Paulo, no dia 26 de julho, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. O confronto marcará o primeiro jogo do Rubro-Negro em casa após a pausa no calendário para a Copa do Mundo, com a expectativa de casa cheia.

Inicialmente, a comercialização é exclusiva para os sócios-torcedores do programa Nação. Os integrantes dos planos Nação Maraca 1 (1 estrela) e Nação Sem Fronteiras (1 estrela) abrem o cronograma de vendas nesta terça-feira (15), às 10h. Nos dias seguintes, a compra dos bilhetes será liberada de forma escalonada para os demais planos de torcedores do Flamengo.

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Já o público geral poderá adquirir os ingressos a partir das 10h do dia 20 de julho, exclusivamente pelo site oficial do Flamengo. O acesso ao Maracanã será feito por biometria facial, sendo obrigatório o cadastro prévio para quem ainda não possui o registro.

Os ingressos para os setores Norte e Sul destinados à torcida do Flamengo, custam a partir de R$ 120 (R$ 60 a meia-entrada).

Torcida do Flamengo no Maracanã com ingressos esgotados (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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Confira o cronograma de vendas de ingressos para Flamengo x São Paulo

15/07, às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras (1 estrela)

Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras (1 estrela) 15/07, às 16h: Nação Maraca 1 / Nação Sem Fronteiras

Nação Maraca 1 / Nação Sem Fronteiras 16/07, às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

Nação Maraca 2 (2 estrelas) 16/07, às 16h: Nação Maraca 2 (1 estrela)

Nação Maraca 2 (1 estrela) 17/07, às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela) 17/07, às 16h: Nação Maraca 3

Nação Maraca 3 20/07, às 10h: Público Geral Online / Visitantes / Gratuidades Flamengo

Público Geral Online / Visitantes / Gratuidades Flamengo 26/07, às 18h30: Encerramento das vendas online

Setores e valores de ingressos de Flamengo x São Paulo

Norte (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 30

Nação Maraca 2: R$ 42

Nação Maraca 3: R$ 48

Público Geral: R$ 120 (meia R$ 60)

Sul (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 30

Nação Maraca 2: R$ 42

Nação Maraca 3: R$ 48

Público Geral: R$ 120 (meia R$ 60)

Leste Superior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 35

Nação Maraca 2: R$ 49

Nação Maraca 3: R$ 56

Público Geral: R$ 140 (meia R$ 70)

Leste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 45

Nação Maraca 2: R$ 63

Nação Maraca 3: R$ 72

Público Geral: R$ 180 (meia R$ 90)

Oeste Inferior (Flamengo)

Nação Maraca 1: R$ 55

Nação Maraca 2: R$ 77

Nação Maraca 3: R$ 88

Público Geral: R$ 220 (meia R$ 110)

Sul (Visitante)

Público Geral: R$ 120 (meia R$ 60)

Espaço Fla+

Sócios-torcedores: R$ 200

Público Geral: R$ 300

Maracanã Mais

Nação Maraca 1: R$ 231,25

Nação Maraca 2: R$ 293,75

Nação Maraca 3: R$ 325

Público Geral: R$ 700 (meia R$ 387,50)

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