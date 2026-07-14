Flamengo prepara reencontro com a torcida no Maracanã após a Copa; veja os ingressos
Rubro-Negro recebe o time paulista no dia 26 de julho, pelo Brasileirão
O Flamengo divulgou as informações da venda de ingressos para o jogo contra o São Paulo, no dia 26 de julho, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. O confronto marcará o primeiro jogo do Rubro-Negro em casa após a pausa no calendário para a Copa do Mundo, com a expectativa de casa cheia.
Inicialmente, a comercialização é exclusiva para os sócios-torcedores do programa Nação. Os integrantes dos planos Nação Maraca 1 (1 estrela) e Nação Sem Fronteiras (1 estrela) abrem o cronograma de vendas nesta terça-feira (15), às 10h. Nos dias seguintes, a compra dos bilhetes será liberada de forma escalonada para os demais planos de torcedores do Flamengo.
Já o público geral poderá adquirir os ingressos a partir das 10h do dia 20 de julho, exclusivamente pelo site oficial do Flamengo. O acesso ao Maracanã será feito por biometria facial, sendo obrigatório o cadastro prévio para quem ainda não possui o registro.
Os ingressos para os setores Norte e Sul destinados à torcida do Flamengo, custam a partir de R$ 120 (R$ 60 a meia-entrada).
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Confira o cronograma de vendas de ingressos para Flamengo x São Paulo
- 15/07, às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras (1 estrela)
- 15/07, às 16h: Nação Maraca 1 / Nação Sem Fronteiras
- 16/07, às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)
- 16/07, às 16h: Nação Maraca 2 (1 estrela)
- 17/07, às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
- 17/07, às 16h: Nação Maraca 3
- 20/07, às 10h: Público Geral Online / Visitantes / Gratuidades Flamengo
- 26/07, às 18h30: Encerramento das vendas online
Setores e valores de ingressos de Flamengo x São Paulo
Norte (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 30
- Nação Maraca 2: R$ 42
- Nação Maraca 3: R$ 48
- Público Geral: R$ 120 (meia R$ 60)
Sul (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 30
- Nação Maraca 2: R$ 42
- Nação Maraca 3: R$ 48
- Público Geral: R$ 120 (meia R$ 60)
Leste Superior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 35
- Nação Maraca 2: R$ 49
- Nação Maraca 3: R$ 56
- Público Geral: R$ 140 (meia R$ 70)
Leste Inferior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 45
- Nação Maraca 2: R$ 63
- Nação Maraca 3: R$ 72
- Público Geral: R$ 180 (meia R$ 90)
Oeste Inferior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$ 55
- Nação Maraca 2: R$ 77
- Nação Maraca 3: R$ 88
- Público Geral: R$ 220 (meia R$ 110)
Sul (Visitante)
- Público Geral: R$ 120 (meia R$ 60)
Espaço Fla+
- Sócios-torcedores: R$ 200
- Público Geral: R$ 300
Maracanã Mais
- Nação Maraca 1: R$ 231,25
- Nação Maraca 2: R$ 293,75
- Nação Maraca 3: R$ 325
- Público Geral: R$ 700 (meia R$ 387,50)
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