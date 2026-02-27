menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Cebolinha indica saída do Flamengo após vice da Recopa: 'Última temporada'

Vínculo entre o clube e o atleta se encerra em dezembro de 2026

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/02/2026
02:10
Flamengo Lanús Recopa
imagem cameraEverton Cebolinha lamenta derrota do Flamengo na Recopa Sul-Americana (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Everton Cebolinha afirmou que 2026 será provavelmente a última temporada dele no Flamengo. Em entrevista após o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana na madrugada desta sexta-feira (27), o atacante disse que não foi procurado para renovar contrato, que se encerra em dezembro.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Flamengo apontam culpado por vice para o Lanús na Recopa: 'Obrigado'

— Não houve nenhuma conversa de renovação neste momento. Não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja minha última temporada aqui no Flamengo — disparou o jogador.

A situação contratual do ponta-esquerda já havia gerado dúvidas ao fim de 2025. O desempenho nas partidas finais da última temporada colocou o nome do atacante no mercado, mas não houve avanço em negociações.

continua após a publicidade

Em 2026, Cebolinha participou de 11 dos 14 jogos da equipe e marcou três gols. Na partida contra o Lanús, começou no banco e entrou no segundo tempo no lugar de Samuel Lino. O atacante comentou a disputa por posição e a condução do elenco pelo técnico Filipe Luís.

— O Filipe procura deixar todo mundo apto. Ele treina duas equipes da mesma forma. Não costuma passar na semana quem vai jogar, só na preleção. Todo mundo trabalha da mesma forma. Não nos passou nada. A gente ficou sabendo só no vestiário. Quem entra procura dar seu melhor. Representar a camisa do Flamengo. A gente sabe o peso do manto, a representatividade. Hoje, ele optou pelo Lino, a gente tem que respeitar e trabalhar. Só a gente pode mudar essa situação — afirmou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Cebolinha Flamengo Lanús Recopa
Everton Cebolinha em ação pelo Flamengo na Recopa Sul-Americana, diante do Lanús (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias