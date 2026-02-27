Everton Cebolinha afirmou que 2026 será provavelmente a última temporada dele no Flamengo. Em entrevista após o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana na madrugada desta sexta-feira (27), o atacante disse que não foi procurado para renovar contrato, que se encerra em dezembro.

— Não houve nenhuma conversa de renovação neste momento. Não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja minha última temporada aqui no Flamengo — disparou o jogador.

A situação contratual do ponta-esquerda já havia gerado dúvidas ao fim de 2025. O desempenho nas partidas finais da última temporada colocou o nome do atacante no mercado, mas não houve avanço em negociações.

Em 2026, Cebolinha participou de 11 dos 14 jogos da equipe e marcou três gols. Na partida contra o Lanús, começou no banco e entrou no segundo tempo no lugar de Samuel Lino. O atacante comentou a disputa por posição e a condução do elenco pelo técnico Filipe Luís.

— O Filipe procura deixar todo mundo apto. Ele treina duas equipes da mesma forma. Não costuma passar na semana quem vai jogar, só na preleção. Todo mundo trabalha da mesma forma. Não nos passou nada. A gente ficou sabendo só no vestiário. Quem entra procura dar seu melhor. Representar a camisa do Flamengo. A gente sabe o peso do manto, a representatividade. Hoje, ele optou pelo Lino, a gente tem que respeitar e trabalhar. Só a gente pode mudar essa situação — afirmou.

Everton Cebolinha em ação pelo Flamengo na Recopa Sul-Americana, diante do Lanús (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

