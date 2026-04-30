Éverson reage a semana conturbada no Atlético e projeta clássico contra o Cruzeiro: 'Necessidade de vencer'

Após a derrota por 1 a 0 para o Cienciano, o goleiro Éverson analisou o momento conturbado vivido pelo Atlético que atravessa uma semana marcada por problemas e instabilidade dentro e fora de campo. O jogador destacou as dificuldades recentes da equipe e a necessidade de retomada imediata dos bons resultados. Além disso, projetou o clássico contra o Cruzeiro, ressaltando a importância da partida para a recuperação do Galo na temporada e a busca por uma resposta dentro de campo.

Após a derrota por 1 a 0 para o Cienciano, o goleiro Éverson analisou o momento conturbado vivido pelo Atlético que atravessa uma semana marcada por problemas e instabilidade dentro e fora de campo. O jogador destacou as dificuldades recentes da equipe e a necessidade de retomada imediata dos bons resultados. Além disso, projetou o clássico contra o Cruzeiro, ressaltando a importância da partida para a recuperação do Galo na temporada e a busca por uma resposta dentro de campo.

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Éverson iniciou sua análise destacando o momento difícil vivido pelo Atlético, marcado por uma semana conturbada e resultados negativos. O goleiro falou da derrota para o Flamengo e desse revés na Copa Sul-Americana, que aumentou a pressão sobre a equipe:

— É uma semana complicada e conturbada por tudo que vai acontecendo, e principalmente pelos resultados. Quando você tem resultado negativo, a proporção acaba sendo maior. Então, infelizmente, a gente acabou tomando um revés dentro de casa e hoje acabamos perdendo um jogo difícil, onde a gente tentou, no máximo, até com o jogador a menos, tentar buscar pelo menos um empate para que a gente travasse pelo menos um adversária direto na classificação que não fizesse três pontos. Infelizmente, não foi possível — analisou Éverson

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Projetou o clássico entre Cruzeiro x Atlético

Éverson também projetou o clássico contra o Cruzeiro. O goleiro destacou a necessidade de "juntar os cacos" após a sequência de resultados negativos e afirmou que o momento exige reação imediata:

— Agora é juntar os cacos ali no vestiário e fazer uma boa viagem (retorno para Belo Horizonte). Quem ficou lá (em BH) está trabalhando pensando na equipe do Cruzeiro, e quem chegar agora que a gente possa se abraçar, nos fecharmos para que a gente possa fazer um grande jogo e tomar o caminho das vitórias. Nada melhor que retomar o caminho das vitórias num clássico, que dá mais confiança. Então, sabendo que o jogo é difícil, sabendo que estamos numa semana complicada e conturbada, mas temos que trabalhar para a gente sair dessa situação. Vamos pensar no jogo do Cruzeiro, a gente sabe da necessidade de voltar a vencer — projetou o goleiro

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Éverson em Atlético x Cienciano (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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