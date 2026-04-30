Lateral do Cruzeiro sofre lesão muscular e vira desfalque

Depois de uma vitória importante contra o Boca Juniors, o Cruzeiro teve uma notícia ruim na manhã desta quinta-feira (30). O lateral-esquerdo Kauã Prates teve diagnosticada uma lesão muscular.

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O jovem passou por exames que diagnosticaram uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Com isso, ele passa a ser desfalque para Artur Jorge.

De acordo com o clube, a indicação para o caso é de tratamento conservador e será realizado no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro.

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– O Cruzeiro informa que o atleta Kauã Prates foi submetido a exames que diagnosticaram lesão muscular na região anterior da coxa direita. A indicação para o caso é de tratamento conservador, com início imediato, no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro – informou o clube.

Já negociado com o Borussia Dortmund, Kauã Prates vive seus últimos momentos com a camisa celeste. Depois do Campeonato Mineiro, ele atuou em apenas uma partida, contra o Goiás, pela Copa do Brasil, jogando os últimos dez minutos da partida no lugar de Kaiki.

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Cruzeiro x Boca Juniors

O Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na noite desta terça-feira (28), no Mineirão, pela terceira rodada da Libertadores. Em um jogo brigado, a Raposa soube ter calma e foi premiada com um gol de Neyser aos 38 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Cabuloso colou nos argentinos e tem os mesmos seis pontos, na segunda colocação.

Cruzeiro x Boca (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

Dentro de casa, a Raposa partiu para cima e Arroyo arriscou de fora da área logo aos dois minutos de jogo. Mas essa não foi a tônica da partida, que rapidamente passou a ter o conhecido roteiro de jogo brigado e com muitas faltas do lado argentino. Entretanto, o jogo agressivo beneficiou a Raposa no fim da etapa inicial. Já nos acréscimos, Bareiro fez alta em Christian e recebeu o segundo cartão amarelo.

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