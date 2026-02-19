O Borussia Dortmund anunciou oficialmente nesta quinta-feira (19) a contratação do lateral-esquerdo Kauã Prates, de 17 anos, revelado nas categorias de base do Cruzeiro. O jovem assinou contrato com o clube alemão até 2031 e viajou para Dortmund nos últimos dias para realizar exames médicos e acompanhar uma partida da equipe no Signal Iduna Park, pela Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O negócio foi fechado em valores fixos na casa dos 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões na cotação atual), montante que agradou a diretoria celeste. Kauã, no entanto, só poderá se transferir em definitivo para o futebol alemão quando completar 18 anos, em agosto de 2026. Até lá, permanecerá no Cruzeiro e seguirá à disposição da equipe principal.

continua após a publicidade

O lateral esteve em campo pela última vez no último sábado (15), na partida contra a URT, pelo Campeonato Mineiro. A tendência é que seja relacionado para a semifinal do Estadual, no próximo sábado (21), diante do Pouso Alegre.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

O acordo entre Cruzeiro e Borussia Dortmund foi encaminhado ainda em janeiro, mas a oficialização precisou aguardar os trâmites burocráticos. Por ser menor de idade, Kauã não poderia ser inscrito na janela de inverno alemã, encerrada em 2 de fevereiro. Nesta semana, o lateral viajou para a Alemanha, onde realizou exames médicos, assinou o contrato e acompanhou a vitória do Dortmund por 2 a 0 sobre a Atalanta, pelos playoffs da Champions League.

continua após a publicidade

Kauã retornará ao Brasil nos próximos dias para seguir os trabalhos com o elenco celeste até agosto. O jovem deixa o Cruzeiro com a marca de mais um "Cria da Toca" negociado com o futebol europeu em valores expressivos, repetindo o caminho de outros revelados pela base mineira nos últimos anos.

+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Trajetória de Kauã Prates

Natural de Montanha, no Espírito Santo, Kauã Prates chegou ao Cruzeiro em 2019, aos 11 anos. Em 2024, ainda com 16, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e chamou a atenção da Seleção Brasileira, sendo convocado para um período de treinamentos com a equipe sub-20 na Granja Comary.

Kauã Prates em ação pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Promovido ao elenco profissional em julho de 2025, o lateral-esquerdo soma 17 partidas com a camisa celeste e um gol marcado. Neste ano, sob o comando de Tite, entrou em cinco jogos do Campeonato Mineiro e balançou as redes uma vez. Sua estreia como profissional, no entanto, aconteceu na temporada passada, na partida contra o Mushuc Runa, pela Copa Sul-Americana.

Com a saída de Marlon do clube, Kauã passou a ser o substituto imediato de Kaiki na lateral esquerda. Em outubro de 2025, foi observado por olheiros do Borussia Dortmund em uma partida no Mineirão. O desempenho chamou a atenção dos alemães, que acenaram com a proposta de 12 milhões de euros nas últimas semanas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.