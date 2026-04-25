Gerson reage à vitória do Cruzeiro contra o Remo: 'Jogamos como o campo pedia'

O Cruzeiro finalmente conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento na noite deste sábado (25), com a vitória por 1 a 0 contra o Remo. Após a partida, o meio-campista Gerson reagiu ao resultado e destacou que a equipe fez a partida que era necessária em um campo com gramado irregular.

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– Humildade, continuar fazendo nosso trabalho, evoluindo. Uma vitória muito importante em um campo muito difícil. Time está de parabéns. Tentamos impor nosso estilo de jogo o tempo todo. Jogamos de acordo com o que o campo pedia – destacou o jogador em entrevista ao canal Premiere.

– Tem que ser inteligente em certos momentos. Vimos que tinha espaço no adversário, depois nos fechamos muito bem. Uma vitória muito importante que dá confiança para seguirmos fazendo nosso trabalho – complementou Gerson.

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Agora o Cruzeiro se prepara para enfrentar o Boca Juniors, na terça-feira (28), pela Libertadores. Posteriormente, terá o clássico contra o Atlético-MG no sábado (2). Gerson deverá estar no clássico, já que passou ileso contra o Remo em jogo que estava pendurado.

Cruzeiro vence o Remo e se distancia da zona de rebaixamento

O Cruzeiro conseguiu se distanciar definitivamente da zona de rebaixamento na noite deste sábado (25) ao vencer o Remo, no Baenão, por 1 a 0. Com o resultado, a Raposa chegou a 16 pontos e está momentaneamente na 11ª posição. Do outro lado, o Leão está na vice-lanterna, com dois jogos a mais que a última colocada Chapecoense, com apenas oito pontos.

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Em um gramado muito irregular, o início da partida foi truncado, com muitas faltas. Com a dificuldade do solo do Baenão, que não foi aparado antes do confronto, os dois times apostaram nas bolas aéreas e chutes de fora da área. A primeira chance clara veio com Bruno Rodrigues, que parou em boa saída de Marcelo Rangel. Com o jogo travado, Keny Arroyo abriu o placar em jogada individual pela direita, costurando a defesa do leão e chutando no canto esquerdo.

Keny Arroyo (Foto: Talita Gouvêa/Cruzeiro)

Na segunda etapa, o Leão partiu para o ataque em busca do empate e, após jogada de Patrick, Jajá teve chance clara dentro da área, mas isolou a finalização. Romero e Wanderson responderam com chutes de fora da área, mas o arqueiro azulino salvou a equipe. Seguindo o momento de pressão celeste, Marcelo Rangel teve que fazer mais duas defesas em finalizações de Arroyo. Nos acréscimos, João Pedro, que saiu do banco de reservas, subiu mais que todos na pequena área, mas cabeceou por cima do gol.

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