Rojas perto do Cruzeiro? Racing busca substituto

Depois da proposta oficial feita pelo Cruzeiro por Gabriel Rojas, o Racing se movimenta no mercado para contratar um substituto. Segundo o diário Olé, Gastón Benedetti é o nome escolhido por Diego Milito para suprir a possível saída do lateral-esquerdo.

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O defensor tem contrato com o Estudiantes até o fim de 2027 e já trabalha sua saída. Porém, a Academia não seria prioridade para o próprio atleta de 25 anos. Ele tem em mente uma chance no exterior e recebeu sondagens de clubes espanhóis e dos Estados Unidos.

O diário destaca ainda que o Cruzeiro ofereceu 7 milhões de dólares por Gabriel Rojas. Além disso, também cita o interesse da Raposa em Santiago Sosa, capitão do Racing.

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Criado pelas categorias de base do San Lorenzo, Gabriel Rojas chegou a despertar interesse do futebol europeu no início de sua carreira. Porém, sua primeira transferência foi para o Peñarol, do Uruguai, por empréstimo. Posteriormente, passou pelo Querétaro, do México, antes de fechar com Racing em 2023.

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Proposta do Cruzeiro por Rojas

Depois de ter sua primeira proposta recusada pela diretoria do Racing, o Cruzeiro fez uma nova proposta por Gabriel Rojas. O lateral-esquerdo é um dos principais alvos celestes nesta janela de transferências.

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A oferta da Raposa superou os 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões na cotação atual). Com isso, os mineiros esperam avançar nas tratativas pelo defensor.

Gabriel Rojas na seleção da Argentina (Foto: Reprodução)

Apesar de ter estado presente na pré-lista da Argentina para a Copa do Mundo, Gabriel Rojas não foi convocado por Scaloni para o Mundial. Sendo assim, o Cruzeiro não terá que se preocupar com uma valorização do atleta no mercado.

A informação da nova investida celeste pelo lateral-esquerdo foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!.

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