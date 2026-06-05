Cruzeiro: meio-campista tem futuro indefinido após fim de empréstimo

Fabrizio Peralta terá seu empréstimo ao Cerro Porteño finalizado no dia 31 deste mês. O paraguaio tem contrato com o Cruzeiro até o meio de 2029 e ainda não tem futuro definido.

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Segundo apuração do Lance!, o meio-campista não recebeu nenhum direcionamento do Cruzeiro sobre seu futuro. Mas a tendência é que ele retorne ao clube para definir os próximos passos, já que tem vínculo e os paraguaios não devem exercer o direito de compra.

Contratado em 2024 por cerca de 3 milhões de euros, Fabrizio Peralta passou por dois empréstimos. Inicialmente, foi cedido pela Raposa ao Athletico-PR por um semestre e, posteriormente, por um uma temporada para o Cerro Porteño.

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Fabrizio Peralta no Cerro Porteño (Foto: Reprodução)

A informação do possível retorno do meio-campista ao Cruzeiro foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pelo Lance!.

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Trajetória de Fabrizio Peralta

Criado pelas categorias de base do Cerro Porteño, o meia teve sua primeira experiência no Brasil em 2022, quando foi emprestado ao Flamengo para reforçar a equipe Sub-20 rubro-negra.

Entretanto, sem muito destaque, retornou ao clube paraguaio e se profissionalizou no Ciclón. Depois de apenas uma temporada e meia no profissional, se transferiu para o Cruzeiro em julho de 2024 por 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 16 milhões na cotação da época). Atualmente, o jogador é avaliado em 800 mil euros (aproximadamente R$ 4,7 milhões na cotação atual).

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Apesar de não viver seu melhor momento na carreira, Fabrizio Peralta já atuou pela seleção principal do Paraguai. Em 2024, ele participou da derrota por 3 a 0 para o Chile em jogo amistoso.

Pelo Cruzeiro o meio-campista disputou 13 partidas e não teve participações em gols.

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