Festa da torcida do Remo contra o Cruzeiro viraliza: 'Espetacular'
Cruzeiro está vencendo o Remo por 1 a 0
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Remo e Cruzeiro estão se enfrentando neste sábado (25), no Baenão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na entrada dos times no campo, a torcida do Fenômeno Azul protagonizou um verdadeiro show nas arquibancadas.
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A partida marca o primeiro jogo do Remo na Série A 2026 no Baenão, com capacidade para pouco mais de 14 mil torcedores, o estádio não vinha sendo utilizado pelo clube na competição. A primeira opção era o Mangueirão, mas a mudança ocorreu por conta de um show da banda Guns N´Roses no principal palco esportivo do estado.
Veja o vídeo da torcida:
Nas redes sociais, torcedores e rivais se impressionaram com a atuação da torcida do clube do Norte e esbanjaram elogios.
Veja a repercussão:
Como chegam os times?
O Remo chega para o duelo de uma boa vitória, pela Copa do Brasil, por 3 a 1, contra o Bahia, fora de casa. No Brasileirão, entretanto, a situação é mais complicada, já que a equipe venceu apenas um jogo no torneio. Para o duelo deste sábado, Léo Condé não terá seu principal atacante, Taliari. Poveda deve entrar no time titular.
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Enquanto isso, o Cruzeiro vive uma sequência invicta e está confiante pela primeira vez na temporada. No entanto, neste sábado, Artur Jorge terá três desfalques de peso: Matheus Pereira, Fabrício Bruno e Lucas Silva, suspensos. Além deles, Gerson está pendurado, e pode ser poupado, visto que o próximo jogo é o clássico contra o Atlético-MG.
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✅ FICHA TÉCNICA
REMO X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 13ª RODADA
📆 Data e horário: Sábado, 25 de abril, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Baenão, Belém-PA
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
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