Cruzeiro x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 3ª rodada da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

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Ficha do jogo CRU BOC 3ª rodada Libertadores Data e Hora Terça-feira 28, de abril, às 21h30 (de Brasília) Local Mineirão, Belo Horizonte (MG) Árbitro Esteban Ostojich (URU) Assistentes Nicolás Tarán (URU) e André Nievas (URU) Var Andres Cunha (URU) Onde assistir Não definido

O Cruzeiro tenta se recuperar na competição depois de uma derrota dura para a Universidad Católica na última rodada. Desde então, a Raposa venceu o Grêmio por 2 a 0, o Remo por 1 a 0, e empatou em 2 a 2 com o Goiás pela Copa do Brasil.

Keny Arroyo deverá enfrentar o Boca (Foto: Talita Gouvêa/Cruzeiro)

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Do outro lado, o Boca Juniors chega embalado e empolgado, invicto há 14 partidas. Além disso, nas últimas duas rodadas do Campeonato Argentino, o time comandado por Cláudio Ubeda venceu o superclássico contra o River Plate, fora de casa, e goleou o Defensa y Justicia.

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Histórico de Cruzeiro x Boca Juniors

No retrospecto contra os argentinos, os mineiros também não levam vantagem. Foram 16 confrontos, com cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas. No entanto, o último encontro no Mineirão traz boas recordações.

22/08/2024 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Sul-Americana)

— Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Sul-Americana) 15/08/2024 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Copa Sul-Americana)

— Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Copa Sul-Americana) 04/10/2018 — Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Copa Libertadores)

— Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Copa Libertadores) 19/09/2018 — Boca Juniors 2-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)

— Boca Juniors 2-0 Cruzeiro (Copa Libertadores) 07/05/2008 — Cruzeiro 1-2 Boca Juniors (Copa Libertadores)

— Cruzeiro 1-2 Boca Juniors (Copa Libertadores) 30/04/2008 — Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Copa Libertadores)

— Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Copa Libertadores) 23/10/1997 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores)

— Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores) 03/09/1997 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores)

— Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores) 23/10/1996 — Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores)

— Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores) 17/10/1996 — Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores)

— Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores) 06/04/1994 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Libertadores)

— Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Libertadores) 16/03/1994 — Boca Juniors 1-2 Cruzeiro (Copa Libertadores)

— Boca Juniors 1-2 Cruzeiro (Copa Libertadores) 31/05/1992 — Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Supercopa Masters)

— Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Supercopa Masters) 14/09/1977 — Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)

— Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Copa Libertadores) 11/09/1977 — Cruzeiro 1-0 Boca Juniors (Copa Libertadores)

— Cruzeiro 1-0 Boca Juniors (Copa Libertadores) 06/09/1977 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Boca Juniors

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X BOCA JUNIORS

LIBERTADORES- 3ª RODADA

📆 Data e horário: Terça-feira, 28 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e André Nievas (URU)

📺 VAR: Andres Cunha (URU)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Matheus Cunha (Otávio); Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Arroyo

BOCA JUNIORS (Técnico: Cláudio Ubeda)

Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado, Aranda; Bareiro, Merentiel

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