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Cruzeiro x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

As equipes se enfrentam pela terceira rodada da Libertadores

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 27/04/2026
14:54
Cruzeiro x Boca (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraCruzeiro x Boca (Foto: Arte Lance!)
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Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 3ª rodada da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

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Ficha do jogo

Cruzeiro_Esporte_Clube_(logo).svg (1)
CRU
BOC
3ª rodada
Libertadores
Data e Hora
Terça-feira 28, de abril, às 21h30 (de Brasília)
Local
Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Árbitro
Esteban Ostojich (URU)
Assistentes
Nicolás Tarán (URU) e André Nievas (URU)
Var
Andres Cunha (URU)
Onde assistir
Não definido

O Cruzeiro tenta se recuperar na competição depois de uma derrota dura para a Universidad Católica na última rodada. Desde então, a Raposa venceu o Grêmio por 2 a 0, o Remo por 1 a 0, e empatou em 2 a 2 com o Goiás pela Copa do Brasil.

Keny Arroyo deverá enfrentar o Boca (Foto: Talita Gouvêa/Cruzeiro)
Keny Arroyo deverá enfrentar o Boca (Foto: Talita Gouvêa/Cruzeiro)

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Do outro lado, o Boca Juniors chega embalado e empolgado, invicto há 14 partidas. Além disso, nas últimas duas rodadas do Campeonato Argentino, o time comandado por Cláudio Ubeda venceu o superclássico contra o River Plate, fora de casa, e goleou o Defensa y Justicia.

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Histórico de Cruzeiro x Boca Juniors

No retrospecto contra os argentinos, os mineiros também não levam vantagem. Foram 16 confrontos, com cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas. No entanto, o último encontro no Mineirão traz boas recordações.

  • 22/08/2024 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Sul-Americana)
  • 15/08/2024 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Copa Sul-Americana)
  • 04/10/2018 — Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Copa Libertadores)
  • 19/09/2018 — Boca Juniors 2-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)
  • 07/05/2008 — Cruzeiro 1-2 Boca Juniors (Copa Libertadores)
  • 30/04/2008 — Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Copa Libertadores)
  • 23/10/1997 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores)
  • 03/09/1997 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores)
  • 23/10/1996 — Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores)
  • 17/10/1996 — Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores)
  • 06/04/1994 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Libertadores)
  • 16/03/1994 — Boca Juniors 1-2 Cruzeiro (Copa Libertadores)
  • 31/05/1992 — Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Supercopa Masters)
  • 14/09/1977 — Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)
  • 11/09/1977 — Cruzeiro 1-0 Boca Juniors (Copa Libertadores)
  • 06/09/1977 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Boca Juniors

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X BOCA JUNIORS
LIBERTADORES- 3ª RODADA

📆 Data e horário: Terça-feira, 28 de abril, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e André Nievas (URU)
📺 VAR: Andres Cunha (URU)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Matheus Cunha (Otávio); Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Arroyo

BOCA JUNIORS (Técnico: Cláudio Ubeda)
Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado, Aranda; Bareiro, Merentiel

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