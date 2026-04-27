Cruzeiro x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
As equipes se enfrentam pela terceira rodada da Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
Cruzeiro e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 3ª rodada da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).
Cruzeiro fará contratações? Spindel responde sobre projeção de janela do meio do ano
Cruzeiro
Artur Jorge projeta ‘maratona’ de jogos do Cruzeiro: ‘Temos que pensar no Boca’
Cruzeiro
Bastidores: confira o que disse Artur Jorge antes da vitória do Cruzeiro contra o Remo
Cruzeiro
Ficha do jogo
O Cruzeiro tenta se recuperar na competição depois de uma derrota dura para a Universidad Católica na última rodada. Desde então, a Raposa venceu o Grêmio por 2 a 0, o Remo por 1 a 0, e empatou em 2 a 2 com o Goiás pela Copa do Brasil.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Do outro lado, o Boca Juniors chega embalado e empolgado, invicto há 14 partidas. Além disso, nas últimas duas rodadas do Campeonato Argentino, o time comandado por Cláudio Ubeda venceu o superclássico contra o River Plate, fora de casa, e goleou o Defensa y Justicia.
Histórico de Cruzeiro x Boca Juniors
No retrospecto contra os argentinos, os mineiros também não levam vantagem. Foram 16 confrontos, com cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas. No entanto, o último encontro no Mineirão traz boas recordações.
- 22/08/2024 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Sul-Americana)
- 15/08/2024 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Copa Sul-Americana)
- 04/10/2018 — Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Copa Libertadores)
- 19/09/2018 — Boca Juniors 2-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)
- 07/05/2008 — Cruzeiro 1-2 Boca Juniors (Copa Libertadores)
- 30/04/2008 — Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Copa Libertadores)
- 23/10/1997 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores)
- 03/09/1997 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores)
- 23/10/1996 — Cruzeiro 1-1 Boca Juniors (Supercopa Libertadores)
- 17/10/1996 — Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Supercopa Libertadores)
- 06/04/1994 — Cruzeiro 2-1 Boca Juniors (Copa Libertadores)
- 16/03/1994 — Boca Juniors 1-2 Cruzeiro (Copa Libertadores)
- 31/05/1992 — Boca Juniors 2-1 Cruzeiro (Supercopa Masters)
- 14/09/1977 — Boca Juniors 0-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)
- 11/09/1977 — Cruzeiro 1-0 Boca Juniors (Copa Libertadores)
- 06/09/1977 — Boca Juniors 1-0 Cruzeiro (Copa Libertadores)
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Boca Juniors
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X BOCA JUNIORS
LIBERTADORES- 3ª RODADA
📆 Data e horário: Terça-feira, 28 de abril, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
🚩 Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e André Nievas (URU)
📺 VAR: Andres Cunha (URU)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Matheus Cunha (Otávio); Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Arroyo
BOCA JUNIORS (Técnico: Cláudio Ubeda)
Brey; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado, Aranda; Bareiro, Merentiel
🔥 Aposte na vitória do Cruzeiro com SuperOdd @2.38
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias