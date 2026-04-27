Cruzeiro fará contratações? Spindel responde sobre projeção de janela do meio do ano

Com a proximidade da pausa para a Copa do Mundo, os rumores de transferências já começam a aparecer. Entretanto, no Cruzeiro, o foco é primeiro terminar a sequência de jogos que terá pela frente, pelo menos para o executivo Bruno Spindel.

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– O elenco é muito forte, é nosso diagnóstico, confiamos muito, o Artur também. Mas o Cruzeiro com a grandeza que tem, tem um departamento de scout muito competente, estamos sempre preparados para os movimentos nas janelas. A ideia é sempre qualificar o clube janela a janela para competir com os melhores clubes brasileiros e da América do Sul – disse o dirigente em entrevista à CNN Esportes S/A.

– Isso (contratações) está muito longe da janela do meio do ano. Temos até o dia 31 de maio com jogos seguidos. O departamento de scout trabalha de forma ininterrupta. Não é hora de discutir isso. Ele fez a avaliação antes de chegar, demonstrou confiança. Agora é hora de dar confiança ao treinador e aos atletas para que possamos desempenhar, brigar por títulos. Óbvio que vamos ter essa discussão, mas no momento que for adequado, no fim de maio, próximo da pausa para a Copa do Mundo – complementou Bruno Spindel.

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Contratações do Cruzeiro em 2026

Nesta temporada, a Raposa manteve praticamente a mesma base de 2025, se despedindo apenas de alguns jogadores que compunham o elenco, como Eduardo e Gabigol, que não chegaram a ser titulares absolutos, mas tinham espaço no time.

Por outro lado, até o momento, o mercado do Cruzeiro foi pouco numeroso, mas agressivo. A equipe contratou Gerson, maior compra da história da equipe. Além dele, trouxe também os atacantes Chico da Costa e Bruno Rodrigues, acertou a chegada em definitivo de Fagner, e teve os já acertados em 2025, Matheus Cunha e Néyser.

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Gerson, novo reforço do Cruzeiro. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

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