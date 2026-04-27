Bastidores: confira o que disse Artur Jorge antes da vitória do Cruzeiro contra o Remo

O Cruzeiro divulgou os bastidores da vitória contra o Remo no último domingo (26). O vídeo mostra o discurso de Artur Jorge antes do confronto, destacando que seria um jogo para se competir, mesmo se tivessem que abrir mão de jogar bonito.

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– Ser inteligente na hora do jogo. Entender os momentos, o jogo tem que se todo nosso, o tempo todo. Compromisso, inteligência. Todos têm que estar ligados – orientou Lucas Romero.

– Hoje é dia de combate. Temos que ser mais inteligentes. Se tivermos que priorizar atitude, compromisso, lutar lá dentro em troca da qualidade. Hoje trocamos. Hoje vamos jogar o jogo que o jogo nos pedir. É um jogo para ganhar, não jogar. É para isso que viemos para cá. Todos juntos, preparados. Daremos nosso melhor, será suficiente – discursou Artur Jorge.

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Cruzeiro vence o Remo e se distancia da zona de rebaixamento

O Cruzeiro conseguiu se distanciar definitivamente da zona de rebaixamento na noite deste sábado (25) ao vencer o Remo, no Baenão, por 1 a 0. Com o resultado, a Raposa chegou a 16 pontos e está momentaneamente na 11ª posição. Do outro lado, o Leão está na vice-lanterna, com dois jogos a mais que a última colocada Chapecoense, com apenas oito pontos.

Em um gramado muito irregular, o início da partida foi truncado, com muitas faltas. Com a dificuldade do solo do Baenão, que não foi aparado antes do confronto, os dois times apostaram nas bolas aéreas e chutes de fora da área. A primeira chance clara veio com Bruno Rodrigues, que parou em boa saída de Marcelo Rangel. Com o jogo travado, Keny Arroyo abriu o placar em jogada individual pela direita, costurando a defesa do leão e chutando no canto esquerdo.

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Keny Arroyo (Foto: Talita Gouvêa/Cruzeiro)

Na segunda etapa, o Leão partiu para o ataque em busca do empate e, após jogada de Patrick, Jajá teve chance clara dentro da área, mas isolou a finalização. Romero e Wanderson responderam com chutes de fora da área, mas o arqueiro azulino salvou a equipe. Seguindo o momento de pressão celeste, Marcelo Rangel teve que fazer mais duas defesas em finalizações de Arroyo. Nos acréscimos, João Pedro, que saiu do banco de reservas, subiu mais que todos na pequena área, mas cabeceou por cima do gol.

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