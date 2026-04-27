Artur Jorge projeta 'maratona' de jogos do Cruzeiro: 'Temos que pensar no Boca'

Depois de vencer pela primeira vez fora de casa no Brasileirão, o Cruzeiro terá dois jogos muito importantes nesta semana. Primeiro, a Raposa enfrenta o Boca Juniors pela Libertadores e depois o Atlético-MG. Em sua entrevista coletiva após o triunfo contra o Remo, Artur Jorge projetou a 'maratona' de jogos.

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– A sequência, para nós começou bem mais cedo. Olhamos para todos os jogos com seriedade e compromisso. Depois de ganhar aqui, temos que pensar no Boca. Estive com os jogadores, e falei para comemorarem a vitória, era importante vencer, mas nada está feito – disse o comandante.

– Temos que descansar bem, para dar resposta na terça-feira. Eles têm que ter noção que temos uma longa temporada pela frente. É de fato importante vence, porque traz confiança, valida o trabalho feito, potencializa os jogadores. Faz com que o Cruzeiro caminhe em um caminho mais consistente – comentou Artur Jorg.

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Cruzeiro vence o Remo e se distancia da zona de rebaixamento

O Cruzeiro conseguiu se distanciar definitivamente da zona de rebaixamento na noite deste sábado (25) ao vencer o Remo, no Baenão, por 1 a 0. Com o resultado, a Raposa chegou a 16 pontos e está momentaneamente na 11ª posição. Do outro lado, o Leão está na vice-lanterna, com dois jogos a mais que a última colocada Chapecoense, com apenas oito pontos.

Em um gramado muito irregular, o início da partida foi truncado, com muitas faltas. Com a dificuldade do solo do Baenão, que não foi aparado antes do confronto, os dois times apostaram nas bolas aéreas e chutes de fora da área. A primeira chance clara veio com Bruno Rodrigues, que parou em boa saída de Marcelo Rangel. Com o jogo travado, Keny Arroyo abriu o placar em jogada individual pela direita, costurando a defesa do leão e chutando no canto esquerdo.

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Keny Arroyo (Foto: Talita Gouvêa/Cruzeiro)

Na segunda etapa, o Leão partiu para o ataque em busca do empate e, após jogada de Patrick, Jajá teve chance clara dentro da área, mas isolou a finalização. Romero e Wanderson responderam com chutes de fora da área, mas o arqueiro azulino salvou a equipe. Seguindo o momento de pressão celeste, Marcelo Rangel teve que fazer mais duas defesas em finalizações de Arroyo. Nos acréscimos, João Pedro, que saiu do banco de reservas, subiu mais que todos na pequena área, mas cabeceou por cima do gol.

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