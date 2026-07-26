logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Gol perdido em Cruzeiro x Botafogo causa revolta: 'Impressionante'

Duelo é válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 17:14
Favorite o Lance! no Google
Cruzeiro e Botafogo em ação no Campeonato Brasileiro
Cruzeiro e Botafogo em ação no Campeonato Brasileiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Cruzeiro e Botafogo estão se enfrentando, na tarde deste domingo (26), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Glorioso leva a melhor no Mineirão e vai vencendo por 1 a 0, com gol do zagueiro Gabriel Justino.

Antes do time visitante sair na frente do marcador, Kaio Jorge recebeu grande passe, saiu na cara do goleiro e tinha tudo para fazer. O atacante do Cruzeiro ajeitou o corpo, finalizou e mandou direto para fora.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, o gol perdido em Cruzeiro x Botafogo chamou muita atenção de quem estava assistindo o jogo e irritou muitos torcedores do Cabuloso. Veja a jogada e a repercussão da torcida abaixo:

Veja o lance e os comentários

Confrontos diretos entre Cruzeiro x Botafogo

O retrospecto recente favorece o Cruzeiro. Em 41 partidas desde 2004, a Raposa venceu 17 vezes, contra 11 vitórias do Botafogo e 13 empates, números que reforçam o equilíbrio do confronto, mas com vantagem mineira no recorte geral.

continua após a publicidade
Cruzeiro x Botafogo no Mineirão
Cruzeiro x Botafogo no estádio Mineirão pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (26) (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O jogo do primeiro turno, porém, teve domínio alvinegro. Na estreia do Brasileirão 2026, em 29 de janeiro, o Botafogo goleou o Cruzeiro por 4 x 0 no Nilton Santos e encerrou um jejum de dez anos sem vencer a Raposa.

Gabigol, ex-Cruzeiro e Flamengo, vira assunto nas redes sociaIS em tropeço do Santos diante da Chapecoense

No Mineirão, o cenário muda. O Cruzeiro não perde para o Botafogo pelo Brasileirão desde 2021, e os últimos cinco jogos no estádio registram três vitórias celestes e dois empates, fator que sustenta o peso do mando neste novo encontro.

continua após a publicidade

➡️ Aposte em gols de Cruzeiro ou Botafogo no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️Entenda comemoração 'polêmica' de Neymar em Santos x Chapecoense

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

📲 Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Tudo sobre
Sugerida para você!
Artur Jorge no comando técnico do Cruzeiro

Fora de Campo

Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após derrota para o Botafogo

Há 1 minuto
Árbitro Ramon Abatti Abel segurando cartão amarelo

Fora de Campo

Atuação de Ramon Abatti Abel no Brasileirão viraliza: 'Era assim?'

Há 36 minutos
Kaio Cesar encarando Santiago Ramos em Bahia x Corinthians no Brasileirão

Fora de Campo

Confusão em Bahia x Corinthians enlouquece torcedores: 'Volta Copa do Mundo'

Há 1 hora
Justino e Kaio Jorge em Cruzeiro x Botafogo

Futebol Nacional

Veja gol em Cruzeiro x Botafogo: Justino abre o placar

Há 1 hora
Jogadores de Bahia e Corinthians correndo em jogo do Brasileirão

Futebol Nacional

Veja os gols do empate entre Bahia e Corinthians no Brasileirão

Há 2 horas
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Atitude da Audi com Bortoleto recebe críticas: 'São inúteis'

Há 4 horas
Mais LANCE!
Wesley em ação pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano

Italianos reagem à expulsão de Wesley, ex-Flamengo, em amistoso: 'Absurdo'

Kisy, de lado, e Julia Bergmann, de costas, conversam durante o jogo entre Brasil e Turquia pela final da Liga das Nações

Derrota do Brasil na final da VNL maltrata torcedores: 'Dor'

Santos busca empate contra Chapecoense no final da segunda etapa (Foto: Reprodução Placar)

Sormani perde a paciência e pede punição a Neymar: 'Cansei'

Comemoração de Neymar repercutiu nas redes sociais (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Dublador revela provocação de Neymar em Santos x Chapecoense

Neymar com a bola nas mãos corre para o centro do campo após gol pelo Santos

Jornais da Europa se rendem à atuação de Neymar pelo Santos: 'Extraordinário'

Atacante foi o autor do único gol Cruz-maltino na partida (Foto: Reprodução/VascoTV)

Desabafo de Andrés Gómez sobre Vasco movimenta torcedores: 'Deve ser'

Gabigol em Santos x Chapecoense

Gabigol vira assunto em tropeço do Santos diante da Chapecoense

Torcedores pedem por uma nova disputa da final da Copa (Foto: David Ramos / AFP)

Argentinos intensificam campanha para repetir final da Copa

Ricardinho Globo Sportv

Ricardinho critica atitude de Neymar em Santos x Chapecoense: 'Não pode'

Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Argentinos conspiram sobre 'final manipulada' da Copa; veja teorias

Cazé critica declaração de auxiliar entre Vasco x Palmeiras: ‘Não jogou nada’

Cazé questiona fala de jogador do Vasco após empate: 'Preocupa'

Atitude do camisa 10 dividiu opiniões entre internautas

Neymar repete cena de Brasil x Noruega, e web não perdoa: 'Meme vivo'

Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol

Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após empate com o Mirassol