Gol perdido em Cruzeiro x Botafogo causa revolta: 'Impressionante' Duelo é válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro e Botafogo estão se enfrentando, na tarde deste domingo (26), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Glorioso leva a melhor no Mineirão e vai vencendo por 1 a 0, com gol do zagueiro Gabriel Justino.

Antes do time visitante sair na frente do marcador, Kaio Jorge recebeu grande passe, saiu na cara do goleiro e tinha tudo para fazer. O atacante do Cruzeiro ajeitou o corpo, finalizou e mandou direto para fora.

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Nas redes sociais, o gol perdido em Cruzeiro x Botafogo chamou muita atenção de quem estava assistindo o jogo e irritou muitos torcedores do Cabuloso. Veja a jogada e a repercussão da torcida abaixo:

Veja o lance e os comentários

Confrontos diretos entre Cruzeiro x Botafogo

O retrospecto recente favorece o Cruzeiro. Em 41 partidas desde 2004, a Raposa venceu 17 vezes, contra 11 vitórias do Botafogo e 13 empates, números que reforçam o equilíbrio do confronto, mas com vantagem mineira no recorte geral.

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Cruzeiro x Botafogo no estádio Mineirão pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (26) (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O jogo do primeiro turno, porém, teve domínio alvinegro. Na estreia do Brasileirão 2026, em 29 de janeiro, o Botafogo goleou o Cruzeiro por 4 x 0 no Nilton Santos e encerrou um jejum de dez anos sem vencer a Raposa.

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No Mineirão, o cenário muda. O Cruzeiro não perde para o Botafogo pelo Brasileirão desde 2021, e os últimos cinco jogos no estádio registram três vitórias celestes e dois empates, fator que sustenta o peso do mando neste novo encontro.

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