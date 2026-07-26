Botafogo vence o Cruzeiro no Mineirão em reencontro com Artur Jorge
As equipes se enfrentaram no Mineirão pela 20ª rodada do Brasileirão
O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na tarde deste domingo (26), no Mineirão, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O confronto marcou o reencontro de Artur Jorge com o Glorioso e terminou com triunfo alvinegro com gol de Justino.
Com o resultado, as equipes inverteram as posições na tabela. O Glorioso subiu para a sétima colocação, com 29 pontos, enquanto a Raposa caiu para a nona, com 27 pontos.
Botafogo sai na frente no Mineirão
O Cruzeiro começou melhor a partida, apostando nas jogadas em velocidade com Marquinhos e Kaio Jorge. A primeira grande chance do camisa 19 veio em cabeceio de Marquinhos na área, mas o centroavante celeste finalizou na defesa. A reposta alvinegra veio em finalização de Montoro, defendida por Otávio.
A Raposa voltou a assustar em boa jogada de Romero, que roubou a bola no meio e apareceu na área para cabecear, mas Warleson defendeu. Em erro de passe de Montoro, Marquinhos recuperou a bola no meio de campo e passou para Kaio Jorge, que chutou à esquerda do gol. Aos 40 minutos, o Botafogo abriu o placar. Alex Telles cobrou escanteio pela esquerda, Justino subiu nas costas de Rojas e cabeceou forte no canto direito de Otávio.
Botafogo segura o Cruzeiro no segundo tempo
No início da segunda etapa, Wanderson armou boa trama com Marquinhos, que cruzou na pequena área, mas Kaio Jorge não alcançou a bola. Com os donos da casa precisando reagir, o jogo ficou mais aberto na segunda etapa.
Apesar do ímpeto para atacar, os donos da casa foram contidos pela defesa carioca e pouco conseguiram criar. Com a entrada de Arroyo, o Cabuloso ganhou mais velocidade, mas seguiu com dificuldades para finalizar dentro da área.
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Na reta final do primeiro tempo, o Cruzeiro perdeu Sinisterra, jogador que vinha dando velocidade pelo lado esquerdo do campo. Ainda com Wanderson desconectado da partida, o Botafogo abriu o placar na jogada seguinte, com gol de cabeça de Justino.
Deu aula 🏅
Muito participativo, o camisa 10 atuou em todas as partes do campo e ditou o ritmo alvinegro. Quando tinha liberdade, avançava e fazia o time atacar. No ataque, fez boa jogada na entrada da área e finalizou com perigo para defesa de Otávio.
Ficou abaixo 📉
O atacante Kaio Jorge, artilheiro da Raposa, teve a melhor chance da equipe na primeira etapa, após bola roubada por Marquinhos no meio de campo. Entretanto, o camisa 19 não conseguiu finalizar com a qualidade que costuma ter. Deslocado pela defesa alvinegra para os lados do campo, o atacante teve uma atuação discreta no Mineirão.
✅ Ficha técnica
CRUZEIRO 🆚 BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro- 20ª Rodada
📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
🥅 Gols: Justino, 40'/1°T (0-1)
🟨 Cartões amarelos: Fagner (CRU) e Jonathan Jesus (CRU); Warleson (BOT), Huguinho (BOT), Ferraresi (BOT)
🟥 Cartões vermelhos: -
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno (João Marcelo), Jonathan Jesus, Gabriel Rojas (Kauã Moraes); Lucas Romero, Matheus Henrique, Bruno Rodrigues; Marquinhos (Arroyo), Sinisterra, Kaio Jorge.
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles (Marçal); Huguinho, Medina e Danilo (Toledo); Montoro (Santi Rodrigues), Matheus Martins (Villalba) e Arthur Cabral (Kadir).
🟨 Arbitragem
🕴️ Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
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