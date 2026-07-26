logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Botafogo vence o Cruzeiro no Mineirão em reencontro com Artur Jorge

As equipes se enfrentaram no Mineirão pela 20ª rodada do Brasileirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
26/07/2026 18:00
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Botafogo comemoram gol
Jogadores do Botafogo comemoram gol (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na tarde deste domingo (26), no Mineirão, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O confronto marcou o reencontro de Artur Jorge com o Glorioso e terminou com triunfo alvinegro com gol de Justino.

Com o resultado, as equipes inverteram as posições na tabela. O Glorioso subiu para a sétima colocação, com 29 pontos, enquanto a Raposa caiu para a nona, com 27 pontos.

continua após a publicidade

Botafogo sai na frente no Mineirão

O Cruzeiro começou melhor a partida, apostando nas jogadas em velocidade com Marquinhos e Kaio Jorge. A primeira grande chance do camisa 19 veio em cabeceio de Marquinhos na área, mas o centroavante celeste finalizou na defesa. A reposta alvinegra veio em finalização de Montoro, defendida por Otávio.

A Raposa voltou a assustar em boa jogada de Romero, que roubou a bola no meio e apareceu na área para cabecear, mas Warleson defendeu. Em erro de passe de Montoro, Marquinhos recuperou a bola no meio de campo e passou para Kaio Jorge, que chutou à esquerda do gol. Aos 40 minutos, o Botafogo abriu o placar. Alex Telles cobrou escanteio pela esquerda, Justino subiu nas costas de Rojas e cabeceou forte no canto direito de Otávio.

continua após a publicidade
Justino comemora gol do Botafogo contra o Cruzeiro
Justino comemora gol do Botafogo contra o Cruzeiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo segura o Cruzeiro no segundo tempo

No início da segunda etapa, Wanderson armou boa trama com Marquinhos, que cruzou na pequena área, mas Kaio Jorge não alcançou a bola. Com os donos da casa precisando reagir, o jogo ficou mais aberto na segunda etapa.

Apesar do ímpeto para atacar, os donos da casa foram contidos pela defesa carioca e pouco conseguiram criar. Com a entrada de Arroyo, o Cabuloso ganhou mais velocidade, mas seguiu com dificuldades para finalizar dentro da área.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Na reta final do primeiro tempo, o Cruzeiro perdeu Sinisterra, jogador que vinha dando velocidade pelo lado esquerdo do campo. Ainda com Wanderson desconectado da partida, o Botafogo abriu o placar na jogada seguinte, com gol de cabeça de Justino.

Deu aula 🏅

Muito participativo, o camisa 10 atuou em todas as partes do campo e ditou o ritmo alvinegro. Quando tinha liberdade, avançava e fazia o time atacar. No ataque, fez boa jogada na entrada da área e finalizou com perigo para defesa de Otávio.

continua após a publicidade

Ficou abaixo 📉

O atacante Kaio Jorge, artilheiro da Raposa, teve a melhor chance da equipe na primeira etapa, após bola roubada por Marquinhos no meio de campo. Entretanto, o camisa 19 não conseguiu finalizar com a qualidade que costuma ter. Deslocado pela defesa alvinegra para os lados do campo, o atacante teve uma atuação discreta no Mineirão.

✅ Ficha técnica

CRUZEIRO 🆚 BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro- 20ª Rodada

📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
🥅 Gols: Justino, 40'/1°T (0-1)
🟨 Cartões amarelos: Fagner (CRU) e Jonathan Jesus (CRU); Warleson (BOT), Huguinho (BOT), Ferraresi (BOT)
🟥 Cartões vermelhos: -

continua após a publicidade

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno (João Marcelo), Jonathan Jesus, Gabriel Rojas (Kauã Moraes); Lucas Romero, Matheus Henrique, Bruno Rodrigues; Marquinhos (Arroyo), Sinisterra, Kaio Jorge.

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles (Marçal); Huguinho, Medina e Danilo (Toledo); Montoro (Santi Rodrigues), Matheus Martins (Villalba) e Arthur Cabral (Kadir).

continua após a publicidade

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Almada comemora gol pela seleção argentina

Flamengo

Bap confirma negociação do Flamengo por Almada: 'A contratação vem acontecendo'

Há 3 minutos
Dorival Júnior - São Paulo

São Paulo

São Paulo tem novidades para enfrentar o Flamengo; veja escalação

Há 19 minutos
Bruno Henrique e Arrascaeta ao lado presidente Bap em anúncio de homenagem

Flamengo

Flamengo anuncia homenagem com busto para Arrascaeta

Há 23 minutos
Leonardo Jardim comanda o Flamengo em 2026

Flamengo

Com novidades, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o São Paulo

Há 26 minutos
Confusão entre Bahia x Corinthians

Corinthians

Bahia x Corinthians tem briga generalizada durante o intervalo

Há 57 minutos
Justino e Kaio Jorge em Cruzeiro x Botafogo

Futebol Nacional

Veja gol em Cruzeiro x Botafogo: Justino abre o placar

Há 1 hora
Mais LANCE!
Ademir e Raniele durante Bahia x Corinthians no Brasileirão

Veja gols em Bahia x Corinthians: Angileri faz golaço e David Duarte empata

Técnico Guilherme Nascimento durante a partida

Corinthians leva seis gols em derrota no Paulistão de base

Leonardo Jardim comanda treino do Flamengo no Ninho do Urubu

Flamengo tem cinco desfalques para enfrentar o São Paulo; veja relacionados

Vestiário do Botafogo no Mineirão

Botafogo tem retornos importantes para duelo com o Cruzeiro; veja escalação

Vestiário do Cruzeiro para jogo contra o Botafogo

Novidade no time titular! Confira a escalação do Cruzeiro contra o Botafogo

Camisa do Corinthians pendurada na rede

Com cinco desfalques, Corinthians está escalado para enfrentar o Bahia

Escudo do Palmeiras dentro do CT do clube.

Palmeiras fecha com novo patrocinador para o peito da camisa; saiba mais

Comemoração de Neymar repercutiu nas redes sociais (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Dublador revela provocação de Neymar em Santos x Chapecoense

Pedro Emanuel cumprimenta jogadores após empate de Vasco e Mirassol

Vasco inicia sequência decisiva nas copas da temporada

Camila chutando a bola em jogo da Ferroviária

Camila Silva projeta 'realidade diferente' após Ferroviária tirar o Corinthians da Copa do Brasil

Neymar com a bola nas mãos corre para o centro do campo após gol pelo Santos

Jornais da Europa se rendem à atuação de Neymar pelo Santos: 'Extraordinário'

Franclim Carvalho (à direita) foi auxiliar de Artur Jorge no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo reencontra Artur Jorge, e Franclim enfrenta o amigo pela primeira vez

Dodô (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2014; show de Dodô no Pacaembu