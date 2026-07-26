Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após derrota para o Botafogo Glorioso venceu por 1 a 0 no Mineirão com gol de Justino

O Cruzeiro perdeu para o Botafogo no Mineirão, na tarde deste domingo (26), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Cabuloso criticaram o técnico Artur Jorge.

O reencontro do técnico português com o Glorioso depois da temporada mágica em 2024 não saiu como o comandante esperava. No primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Alex Telles, Justino subiu mais alto que todo mundo para marcar o gol da vitória do Botafogo contra o Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️Gol perdido em Cruzeiro x Botafogo causa revolta: 'Impressionante'

Nas redes sociais, torcedores do Cabuloso criticaram o treinador. Veja os comentários depois da derrota abaixo:

Cruzeiro e Botafogo em ação no Campeonato Brasileiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre o treinador

Como foi o jogo entre Cruzeiro e Botafogo

O Cruzeiro começou melhor a partida, apostando nas jogadas em velocidade com Marquinhos e Kaio Jorge. A primeira grande chance do camisa 19 veio em cabeceio de Marquinhos na área, mas o centroavante celeste finalizou na defesa. A reposta alvinegra veio em finalização de Montoro, defendida por Otávio.

A Raposa voltou a assustar em boa jogada de Romero, que roubou a bola no meio e apareceu na área para cabecear, mas Warleson defendeu. Em erro de passe de Montoro, Marquinhos recuperou a bola no meio de campo e passou para Kaio Jorge, que chutou à esquerda do gol. Aos 40 minutos, o Botafogo abriu o placar. Alex Telles cobrou escanteio pela esquerda, Justino subiu nas costas de Rojas e cabeceou forte no canto direito de Otávio.

continua após a publicidade

No início da segunda etapa, Wanderson armou boa trama com Marquinhos, que cruzou na pequena área, mas Kaio Jorge não alcançou a bola. Com os donos da casa precisando reagir, o jogo ficou mais aberto na segunda etapa.

Apesar do ímpeto para atacar, os donos da casa foram contidos pela defesa carioca e pouco conseguiram criar. Com a entrada de Arroyo, o Cabuloso ganhou mais velocidade, mas seguiu com dificuldades para finalizar dentro da área.

continua após a publicidade

➡️ Aposte em gols de Cruzeiro ou Botafogo no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.