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Jogador do Cruzeiro critica arbitragem após derrota para o Botafogo

O zagueiro entrou no lugar de Fabrício Bruno na segunda etapa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
26/07/2026 20:03
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João Marcelo dá entrevista na zona mista
João Marcelo dá entrevista na zona mista (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Jogador que entrou na segunda etapa de Cruzeiro 0 x 1 Botafogo, João Marcelo conversou com os jornalistas na zona mista e criticou a atuação do árbitro Davi De Oliveira Lacerda. Na visão do defensor, o capixaba se descontrolou no critério dos cartões.

– Questão de tempo e falta de critério. Do nada começou a dar cartão amarelo e em outras ocasiões não deu. Isso fica no campo; temos que focar no que podemos fazer. Agora é trabalhar para sair com um resultado positivo na quinta-feira – disse o jogador do Cruzeiro.

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Além disso, João Marcelo também comentou sobre o desempenho ruim da Raposa na defesa em jogadas de bola parada. Com Artur Jorge, quase 30% dos gols sofridos pela equipe ocorreram em escanteios.

– Temos trabalhado. Não só isso (bola aérea), mas outras questões do jogo. Estamos pecando nesse critério da bola parada. Temos que melhorar, treinar mais e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória na quinta-feira – analisou.

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Cruzeiro x Botafogo

Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na tarde deste domingo (26), no Mineirão, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O confronto marcou o reencontro de Artur Jorge com o Glorioso e terminou com triunfo alvinegro com gol de Justino.

Com o resultado, as equipes inverteram as posições na tabela. O Glorioso subiu para a sétima colocação, com 29 pontos, enquanto a Raposa caiu para a nona, com 27.

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Marquinhos e Telles disputam bola
Marquinhos e Telles disputam bola (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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