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Cruzeiro anuncia contratação de Zé Lucas até junho de 2031; veja detalhes

O jogador firmou contrato de cinco temporadas com a Raposa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
25/07/2026 11:10
Atualizado há 1 minutos
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Zé Lucas chegando à Ilha do Retiro
Zé Lucas chegando à Ilha do Retiro (Foto: Paulo Paiva / Sport Recife.)

O Cruzeiro anunciou na manhã deste sábado (25) a contratação de Zé Lucas, volante que se destacou no Sport. O meio-campista chega à Toca da Raposa II com contrato válido até junho de 2031.

A Raposa fechou a contratação do jogador na sexta-feira, depois de uma semana de negociações. Segundo apuração do Lance!, o Cruzeiro pagará 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 34,7 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do atleta.

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Caso ele alcance metas com o uniforme celeste, o investimento do Cruzeiro chegará a 10 milhões de euros (R$ 57 milhões na cotação atual).

Além disso, a Raposa incluirá mais três atletas do elenco na transação. Dois desses nomes em negociação são Chico da Costa e Murilo Rihkman.

Zé Lucas em corredor da Ilha do Retiro
Zé Lucas, destaque do Sport, é o novo reforço do Cruzeiro (Foto: Paulo Paiva / Sport Recife)

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Cruzeiro venceu concorrência por Zé Lucas

Cruzeiro iniciou as negociações por Zé Lucas na semana passada. Inicialmente, havia forte interesse do Flamengo no atleta, discutindo salários pelo atleta. No entanto, segundo apuração do Lance!, o fato de o clube carioca ter interesse no garoto para incluí-lo no Sub-20 pesou nas tratativas.

Em Belo Horizonte, o volante será incorporado ao elenco profissional. Ele chega inclusive para um setor em que a Raposa buscava reforços.

Além do Flamengo, o Cruzeiro também venceu a concorrência de clubes europeus. Brighton-ING, Real Bétis-ESP, duas equipes da França e um clube russo cegaram a fazer contatos pelo jovem. Franceses, inclusive, enviaram emissários a Recife neste ano.

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