Cruzeiro anuncia contratação de Zé Lucas até junho de 2031; veja detalhes
O jogador firmou contrato de cinco temporadas com a Raposa
O Cruzeiro anunciou na manhã deste sábado (25) a contratação de Zé Lucas, volante que se destacou no Sport. O meio-campista chega à Toca da Raposa II com contrato válido até junho de 2031.
A Raposa fechou a contratação do jogador na sexta-feira, depois de uma semana de negociações. Segundo apuração do Lance!, o Cruzeiro pagará 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 34,7 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do atleta.
Caso ele alcance metas com o uniforme celeste, o investimento do Cruzeiro chegará a 10 milhões de euros (R$ 57 milhões na cotação atual).
Além disso, a Raposa incluirá mais três atletas do elenco na transação. Dois desses nomes em negociação são Chico da Costa e Murilo Rihkman.
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Cruzeiro venceu concorrência por Zé Lucas
O Cruzeiro iniciou as negociações por Zé Lucas na semana passada. Inicialmente, havia forte interesse do Flamengo no atleta, discutindo salários pelo atleta. No entanto, segundo apuração do Lance!, o fato de o clube carioca ter interesse no garoto para incluí-lo no Sub-20 pesou nas tratativas.
Em Belo Horizonte, o volante será incorporado ao elenco profissional. Ele chega inclusive para um setor em que a Raposa buscava reforços.
Além do Flamengo, o Cruzeiro também venceu a concorrência de clubes europeus. Brighton-ING, Real Bétis-ESP, duas equipes da França e um clube russo cegaram a fazer contatos pelo jovem. Franceses, inclusive, enviaram emissários a Recife neste ano.
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