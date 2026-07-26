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Dê suas notas: Botafogo aproveita chance e bate o Cruzeiro fora de casa

Zagueiro marcou no fim do primeiro tempo e foi um dos destaques

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 18:15
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Justino fez o gol da vitória do Botafogo contra o Cruzeiro
Justino assumiu a titulairdade na zaga do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo conseguiu um ótimo resultado na tarde deste domingo (26), fora de casa, no Mineirão, ao vencer o Cruzeiro pelo placar de 1 a 0 pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Justino foi o autor do gol da vitória. Avalie todos os jogadores e dê suas notas!

Com o resultado, as equipes inverteram as posições na tabela. O Glorioso subiu para a sétima colocação, com 29 pontos, enquanto a Raposa caiu para a nona, com 27 pontos.

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Dê suas notas ao jogadores do Cruzeiro:

Dê suas notas ao jogadores do Botafogo:

Como foi o jogo?

Cruzeiro começou melhor a partida, apostando nas jogadas em velocidade com Marquinhos e Kaio Jorge. A primeira grande chance do camisa 19 veio em cabeceio de Marquinhos na área, mas o centroavante celeste finalizou na defesa. A reposta alvinegra veio em finalização de Montoro, defendida por Otávio.

A Raposa voltou a assustar em boa jogada de Romero, que roubou a bola no meio e apareceu na área para cabecear, mas Warleson defendeu. Em erro de passe de Montoro, Marquinhos recuperou a bola no meio de campo e passou para Kaio Jorge, que chutou à esquerda do gol. Aos 40 minutos, o Botafogo abriu o placar. Alex Telles cobrou escanteio pela esquerda, Justino subiu nas costas de Rojas e cabeceou forte no canto direito de Otávio.

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Justino comemora gol
Justino comemora gol do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Apesar do ímpeto para atacar, os donos da casa foram contidos pela defesa carioca e pouco conseguiram criar. Com a entrada de Arroyo, o Cabuloso ganhou mais velocidade, mas seguiu com dificuldades para finalizar dentro da área.

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