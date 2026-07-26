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Artur Jorge diz que Cruzeiro 'não soube ganhar' jogo contra o Botafogo

O técnico avaliou o resultado no reencontro com o Botafogo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
26/07/2026 18:43
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Artur Jorge após a derrota do Cruzeiro para o Botafogo
Artur Jorge, do Cruzeiro, em entrevista coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Na tarde deste domingo (26), o Cruzeiro perdeu por 1 a 0 para o Botafogo em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o técnico Artur Jorge fez uma avaliação sobre a partida da Raposa.

– Foi um jogo em que não soubemos ganhar. Não aproveitamos as chances. Perdemos muitos gols. Levamos mais um gol de bola parada. Foi o lance capital – analisou Artur Jorge.

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– Dizer que podemos ir longe, é sobre realidade e expectativa. Não sei as expectativas de vocês, mas sei das minhas e da realidade. Hoje tivemos ausências importantes na equipe. O Pec também. O próprio jogo, pelo contexto nos levou a fazer duas alterações por lesão. Sinisterra e Fabrício pediu para sair. Isso não servirá como desculpa. Mas é uma realidade. Ficamos menos competitivos. Acabamos tendo menos opções e soluções. Hoje o desempenho não foi excelente, mas criamos chances, defensivamente fomos bem. Tivemos cinco ou dez minutos depois da saída do Sinisterra que sentimos emocionalmente. No segundo tempo voltamos bem, mas perdemos mais gols dentro da área. É uma realidade. Com um volume de muitas chegadas à baliza contrária. Sofrendo nunca vamos ter o resultado. Tivemos uma derrota que nos custa muito. Hoje não soubemos ganhar o jogo – avaliou o técnico sobre os desfalques.

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Cruzeiro x Botafogo

O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na tarde deste domingo (26), no Mineirão, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O confronto marcou o reencontro de Artur Jorge com o Glorioso e terminou com triunfo alvinegro com gol de Justino.

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Com o resultado, as equipes inverteram as posições na tabela. O Glorioso subiu para a sétima colocação, com 29 pontos, enquanto a Raposa caiu para a nona, com 27 pontos.

Marquinhos e Telles disputam bola
Marquinhos e Telles disputam bola (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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