logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Cruzeiro x Botafogo tem arbitragem definida

Trio do Espírito Santo será responsável por conduzir a partida, válida pela 20ª rodada do Brasileirão

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 09:26
Favorite o Lance! no Google
O árbitro Davi De Oliveira Lacerda
Árbitro Davi de Oliveira Lacerda (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

A CBF definiu a equipe de arbitragem para o confronto entre Cruzeiro e Botafogo, marcado para domingo (26), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O capixaba Davi de Oliveira Lacerda, de 30 anos, será o responsável por comandar a partida.

O árbitro será auxiliado por Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas, também do Espirito Santo. Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, será o responsável pelo VAR.

continua após a publicidade

➡️ Primeiro turno do Brasileirão repete padrão de demissões de treinadores

Retrospecto do Botafogo com Davi de Oliveira Lacerda

Esta será a sétima vez que Davi Lacerda apita um jogo do Botafogo. Em 2026, ele esteve em campo em três compromissos da equipe: o empate por 2 a 2 com o Coritiba, a derrota para o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e o revés por 2 a 0 para a Chapecoense, pela Copa do Brasil.

A atuação mais recente do árbitro em uma partida do Botafogo ocorreu antes da pausa para a Copa do Mundo, na derrota para o Bahia, na Fonte Nova. Na ocasião, Davi Lacerda alterou uma decisão após revisão do VAR e retirou o cartão vermelho aplicado a Ademir por falta em Cristian Medina, quando o meia avançava em direção ao gol. Ainda naquele jogo, expulsou o goleiro Neto após o atleta dirigir ofensas ao árbitro.

continua após a publicidade

Em 2025, Davi Lacerda também esteve envolvido em lances contestados pelo Botafogo. Contra o São Paulo, marcou pênalti de Alan Franco sobre Cuiabano, mas voltou atrás após revisão no VAR. Já diante do Palmeiras, no Nilton Santos, a equipe alvinegra reclamou de um contato de Giay sobre Joaquín Correa dentro da área, lance que não resultou em marcação de penalidade.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!

Arbitragem completa para Cruzeiro x Botafogo

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistente 1: Douglas Pagung (ES)
Assistente 2: Pedro Amorim de Freitas (ES)
Quarto árbitro: Artur de Morais Fernandes (GO)
Assessor: Marcelo Rogerio (SP)
VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)
AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)
AVAR2: Anderson da Silveira Farias (RS)
Observador de VAR: Marcos Andre Gomes da Penha (ES)
Quality manager: Arnaldo Jasson Araujo Santos (RJ)

continua após a publicidade
Davi de Oliveira Lacerda arbitragem (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Davi de Oliveira Lacerda comanda arbitragem do duelo entre Cruzeiro e Botafogo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

🤑 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições!

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bandeirinha do São Paulo

São Paulo

São Paulo negocia com Ticketmaster; acordo divide opiniões

Há 58 minutos
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em partida entre Palmeiras e Flamengo

Futebol Nacional

Palmeiras e Flamengo 'invertem papéis', mas ampliam distância em Brasileirão equilibrado

Há 1 hora
Eduardo Domínguez pré jogo palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Retornos: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Palmeiras

Há 1 hora
Fernando Diniz em partida na Neo Química Arena

Corinthians

Inspirado em finalistas da Copa, Corinthians de Diniz dobra aproveitamento e salta no Brasileirão

Há 3 horas
Danilo, do Botafogo, é o grande nome do Brasileirão 2026

Botafogo

Danilo, do Botafogo, fecha primeiro turno do Brasileirão como destaque

Há 3 horas
Spinelli e Cuiabano comemoram gol do Vasco na Sul-Americana

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (25/07/2026)

Há 3 horas
Mais LANCE!
No Mundial de 2005, disputado no Peru, o México fez 3 a 0 no Brasil na final. O craque da competição, porém, foi o meia brasileiro Anderson, promessa do Grêmio. Ele fez carreira na Europa, defendendo por oito anos o Manchester United

Por onde anda Anderson, meia ex-Grêmio e Internacional?

Camisa do Vasco em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco dá spoiler sobre novo patrocinador master nas redes

Partida entre Mirassol e Vasco no primeiro turno do Brasileirão de 2026

Segundo turno vem aí: quem vai ser rebaixado no Brasileirão? Vote

Rafael Leão durante treino no Corinthians

Astro do Milan, Rafael Leão treina no CT do Corinthians

Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e Matheus Souto Maior, presidente do Sport

Perto de anúncio de Zé Lucas, Cruzeiro publica foto de Pedrinho com presidente do Sport

São Januário - Vasco

Carregal e Silvio Almeida são exonerados do Conselho de Governança do Vasco

Arroyo em treinamento na Toca da Raposa II

Arroyo volta a treinar com o grupo do Cruzeiro e manda recado

Gui Negão comemora gol com a camisa do Corinthians

Corinthians recusa proposta do futebol espanhol por Gui Negão

Philippe Coutinho em campo contra o Mirassol na estreia do Brasileirão 2026

Vasco reencontra o Mirassol com novo técnico, sem Coutinho e dúvida no ataque

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians

Ídolo do Corinthians defende renovação de Memphis: 'Adoro ele'

Morumbis afundado

São Paulo: chão do Morumbis cede e tomba carro do Choque

Pessoas conversando na série do Fluminense

Fluminense lança série que conta história de torcedores e bairros do Rio

Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians inicia preparação para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão