Cruzeiro x Botafogo tem arbitragem definida Trio do Espírito Santo será responsável por conduzir a partida, válida pela 20ª rodada do Brasileirão

A CBF definiu a equipe de arbitragem para o confronto entre Cruzeiro e Botafogo, marcado para domingo (26), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O capixaba Davi de Oliveira Lacerda, de 30 anos, será o responsável por comandar a partida.

O árbitro será auxiliado por Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas, também do Espirito Santo. Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, será o responsável pelo VAR.

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Retrospecto do Botafogo com Davi de Oliveira Lacerda

Esta será a sétima vez que Davi Lacerda apita um jogo do Botafogo. Em 2026, ele esteve em campo em três compromissos da equipe: o empate por 2 a 2 com o Coritiba, a derrota para o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e o revés por 2 a 0 para a Chapecoense, pela Copa do Brasil.

A atuação mais recente do árbitro em uma partida do Botafogo ocorreu antes da pausa para a Copa do Mundo, na derrota para o Bahia, na Fonte Nova. Na ocasião, Davi Lacerda alterou uma decisão após revisão do VAR e retirou o cartão vermelho aplicado a Ademir por falta em Cristian Medina, quando o meia avançava em direção ao gol. Ainda naquele jogo, expulsou o goleiro Neto após o atleta dirigir ofensas ao árbitro.

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Em 2025, Davi Lacerda também esteve envolvido em lances contestados pelo Botafogo. Contra o São Paulo, marcou pênalti de Alan Franco sobre Cuiabano, mas voltou atrás após revisão no VAR. Já diante do Palmeiras, no Nilton Santos, a equipe alvinegra reclamou de um contato de Giay sobre Joaquín Correa dentro da área, lance que não resultou em marcação de penalidade.

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Arbitragem completa para Cruzeiro x Botafogo

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Douglas Pagung (ES)

Assistente 2: Pedro Amorim de Freitas (ES)

Quarto árbitro: Artur de Morais Fernandes (GO)

Assessor: Marcelo Rogerio (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)

AVAR2: Anderson da Silveira Farias (RS)

Observador de VAR: Marcos Andre Gomes da Penha (ES)

Quality manager: Arnaldo Jasson Araujo Santos (RJ)

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Davi de Oliveira Lacerda comanda arbitragem do duelo entre Cruzeiro e Botafogo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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