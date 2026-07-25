Victor Gabriel pode ser suspenso até Gabriel Pec voltar a jogar; entenda Jogador deu entrada que causou fratura no atacante do Cruzeiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima terça-feira (28), às 10h, o julgamento do zagueiro Victor Gabriel, do Internacional. O defensor foi denunciado pela Procuradoria do tribunal após a entrada que resultou em uma fratura na tíbia da perna esquerda do atacante Gabriel Pec, do Cruzeiro. O caso será analisado pelos auditores da Sexta Comissão Disciplinar do órgão. O defensor pode ficar sem jogar até que o jogador do Cabuloso retorne aos gramados.

Gabriel Pec deitado no chão recebendo atendimento (Foto: Reprodução Premiere)

O lance ocorreu durante o confronto entre gaúchos e mineiros na última quarta-feira (22), no estádio Beira-Rio, válido pelo Campeonato Brasileiro. Aos 13 minutos da etapa final, o zagueiro atingiu o adversário com as travas da chuteira em uma disputa de bola, sendo expulso diretamente pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Gabriel Pec, que fazia sua estreia pela Raposa, precisou passar por cirurgia e deve permanecer afastado dos gramados por cerca de dois meses.

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Entenda por que Victor Gabriel pode retornar quando Gabriel Pec se recuperar

Victor Gabriel, zagueiro do Internacional, no treino no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Martins/SC Internacional)

A denúncia contra Victor Gabriel foi fundamentada no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da prática de jogada violenta. A pena prevista para essa infração varia de uma a seis partidas de suspensão. No entanto, a Procuradoria incluiu no processo um agravante previsto no parágrafo 3º do mesmo artigo, que pode ampliar drasticamente a punição.

Conforme estabelece a legislação desportiva, se o atleta lesionado ficar impossibilitado de exercer sua profissão devido à gravidade da jogada, o infrator pode ser suspenso até que a vítima esteja apta a retornar aos treinamentos. Esse período de gancho, no entanto, deve respeitar o limite máximo de 180 dias. A Procuradoria sustenta que as imagens da transmissão comprovam uma conduta desproporcional e temerária por parte do defensor colorado.

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Zagueiro pediu desculpa e explicou contexto da jogada

Antes da definição da data do julgamento, Victor Gabriel utilizou suas redes sociais para se desculpar com o colega de profissão e com a torcida do Internacional. O jogador de 22 anos deixou o campo abatido no dia da partida e afirmou que a lesão foi fruto de um lance acidental.

— Lamento profundamente o ocorrido de ontem na partida contra o Cruzeiro. Foi um lance infeliz. Jamais foi minha intenção causar qualquer lesão ou prejudicar um colega de profissão — declarou o atleta em sua postagem. Victor Gabriel ressaltou ainda que sempre prezou pela lealdade em campo e que aquela foi a primeira expulsão de sua trajetória como profissional. O processo no STJD incluiu a súmula da arbitragem, que registrou o uso de força excessiva no momento do impacto.

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