Veja gol em Cruzeiro x Botafogo: Justino abre o placar Partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão

Cruzeiro e Botafogo estão se enfrentando no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro chega embalado pela vitória por 2 x 1 sobre o Internacional no Beira-Rio, enquanto o Botafogo vem de empate sem gols com o Vitória, na última quinta-feira (23), e tenta reencontrar o caminho das redes fora de casa. Até aqui, o Fogão vence por 1 a 0, com gol do zagueiro Justino. Veja abaixo:

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Confrontos diretos entre Cruzeiro x Botafogo

O retrospecto recente favorece o Cruzeiro. Em 41 partidas desde 2004, a Raposa venceu 17 vezes, contra 11 vitórias do Botafogo e 13 empates, números que reforçam o equilíbrio do confronto, mas com vantagem mineira no recorte geral.

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Cruzeiro x Botafogo no estádio Mineirão pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (26) (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O jogo do primeiro turno, porém, teve domínio alvinegro. Na estreia do Brasileirão 2026, em 29 de janeiro, o Botafogo goleou o Cruzeiro por 4 x 0 no Nilton Santos e encerrou um jejum de dez anos sem vencer a Raposa.

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No Mineirão, o cenário muda. O Cruzeiro não perde para o Botafogo pelo Brasileirão desde 2021, e os últimos cinco jogos no estádio registram três vitórias celestes e dois empates, fator que sustenta o peso do mando neste novo encontro.

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