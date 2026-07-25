Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão
Cruzeiro e Botafogo se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília). As equipes se enfrentam em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo Premiere (canal fechado) e TV Globo (canal aberto).
Ficha do jogo
Após um primeiro turno de recuperação, a Raposa chega ao duelo com desfalques importantes contra o Botafogo. O técnico Artur Jorge não terá dois titulares suspensos. Gerson e Matheus Pereira receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do confronto. Além deles, Gabriel Pec sofreu uma lesão grave e também está fora.
Por outro lado, a Raposa terá o retorno de Lucas Romero e Keny Arroyo. O primeiro volta de suspensão e o atacante se recuperou de uma lesão muscular. Atualmente, o Cabuloso ocupa a sétima colocação, com 26 pontos.
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Enquanto isso, o Botafogo está na nona colocação do Brasileirão, com 26 pontos. Para a partida, Franclim Carvalho segue sem contar com os lesionados Júnior Santos, Allan e Kaio Pantaleão.
Para o confronto, o Glorioso terá o retorno de Nahuel Ferraresi, que volta de suspensão. O zagueiro foi ausência no empate em 0 a 0 dos cariocas com o Vitória.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Botafogo
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 20ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 26 de julho, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e TV Globo (canal aberto)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique, Bruno Rodrigues; Arroyo, Kaio Jorge, Sinisterra
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Warlesson; Vitinho, Ferraresi, Justino (Marçal), Alex Telles; Huguinho, Medina, Montoro; Villalba, Matheus Martins, Artur Cabral
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