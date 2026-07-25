Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão As equipes se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão

Cruzeiro e Botafogo se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília). As equipes se enfrentam em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo Premiere (canal fechado) e TV Globo (canal aberto).

Ficha do jogo CRU BOT 20ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 26, de julho, às 16h (de Brasília) Local Mineirão, Belo Horizonte-MG Árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

Após um primeiro turno de recuperação, a Raposa chega ao duelo com desfalques importantes contra o Botafogo. O técnico Artur Jorge não terá dois titulares suspensos. Gerson e Matheus Pereira receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do confronto. Além deles, Gabriel Pec sofreu uma lesão grave e também está fora.

continua após a publicidade

Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Por outro lado, a Raposa terá o retorno de Lucas Romero e Keny Arroyo. O primeiro volta de suspensão e o atacante se recuperou de uma lesão muscular. Atualmente, o Cabuloso ocupa a sétima colocação, com 26 pontos.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Enquanto isso, o Botafogo está na nona colocação do Brasileirão, com 26 pontos. Para a partida, Franclim Carvalho segue sem contar com os lesionados Júnior Santos, Allan e Kaio Pantaleão.

continua após a publicidade

Para o confronto, o Glorioso terá o retorno de Nahuel Ferraresi, que volta de suspensão. O zagueiro foi ausência no empate em 0 a 0 dos cariocas com o Vitória.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 20ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 26 de julho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e TV Globo (canal aberto)

continua após a publicidade

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique, Bruno Rodrigues; Arroyo, Kaio Jorge, Sinisterra

continua após a publicidade

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Warlesson; Vitinho, Ferraresi, Justino (Marçal), Alex Telles; Huguinho, Medina, Montoro; Villalba, Matheus Martins, Artur Cabral

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.