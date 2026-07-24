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Perto de anúncio de Zé Lucas, Cruzeiro publica foto de Pedrinho com presidente do Sport

Os dirigentes firmaram a transferência de Zé Lucas

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
24/07/2026 19:50
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Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e Matheus Souto Maior, presidente do Sport
Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e Matheus Souto Maior, presidente do Sport (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Perto do anúncio oficial da contratação de Zé Lucas, o Cruzeiro divulgou, na noite desta sexta-feira (24), uma foto de Pedrinho, dono da SAF celeste, e o presidente do Sport, Matheus Souto Maior. Segundo o clube mineiro, a parceria entre as duas equipes transcenderá a negociação pelo volante.

No texto publicado, a Raposa afirmou que as conversas entre os dirigentes representaram "um ato inicial da parceria entre dois grandes clubes do futebol brasileiro" e que planejam trocar experiências e apoio mútuo.

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– A manhã desta sexta-feira foi especial para o Cruzeiro. Nosso Presidente, Pedro Lourenço, recebeu na Toca da Raposa II o presidente do Sport, Matheus Souto Maior, como um ato inicial da parceria entre dois grandes clubes do futebol brasileiro. Além da negociação de atletas, os clubes planejam trocas de experiências e apoio mútuo em demais ações – publicou o Cruzeiro.

Cruzeiro acerta contratação de Zé Lucas

O Cruzeiro acertou, nesta sexta-feira (24), a contratação do volante Zé Lucas. O jogador chega à Toca da Raposa II com contrato de cinco anos.

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Segundo apuração do Lance!, o clube celeste investirá 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 34,7 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do atleta.

Caso ele alcance metas com o uniforme celeste, o investimento do Cruzeiro chegará a 10 milhões de euros (R$ 57 milhões na cotação atual).

Além disso, a Raposa ainda envolverá mais três atletas do elenco na transação. Dois desses nomes em negociação são Chico da Costa e Murilo Rihkman.

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Zé Lucas em ação d pelo Sport
Zé Lucas, reforço do Cruzeiro, em treinamento pelo Sport (Foto Paulo Paiva Sport Club do Recife)<br>

Cruzeiro venceu concorrência por Zé Lucas

Cruzeiro iniciou as negociações por Zé Lucas na semana passada. Inicialmente, havia forte interesse do Flamengo no atleta, discutindo salários pelo atleta. No entanto, segundo apuração do Lance!, o fato de o clube carioca ter interesse no garoto para incluí-lo no Sub-20 pesou nas tratativas.

Em Belo Horizonte, o volante será incorporado ao elenco profissional. Ele chega inclusive para um setor em que a Raposa buscava reforços.

Além do Flamengo, o Cruzeiro também venceu a concorrência de clubes europeus. Brighton-ING, Real Bétis-ESP, duas equipes da França e um clube russo cegaram a fazer contatos pelo jovem. Franceses, inclusive, enviaram emissários a Recife neste ano.

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