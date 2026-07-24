Perto de anúncio de Zé Lucas, Cruzeiro publica foto de Pedrinho com presidente do Sport Os dirigentes firmaram a transferência de Zé Lucas

Perto do anúncio oficial da contratação de Zé Lucas, o Cruzeiro divulgou, na noite desta sexta-feira (24), uma foto de Pedrinho, dono da SAF celeste, e o presidente do Sport, Matheus Souto Maior. Segundo o clube mineiro, a parceria entre as duas equipes transcenderá a negociação pelo volante.

No texto publicado, a Raposa afirmou que as conversas entre os dirigentes representaram "um ato inicial da parceria entre dois grandes clubes do futebol brasileiro" e que planejam trocar experiências e apoio mútuo.

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– A manhã desta sexta-feira foi especial para o Cruzeiro. Nosso Presidente, Pedro Lourenço, recebeu na Toca da Raposa II o presidente do Sport, Matheus Souto Maior, como um ato inicial da parceria entre dois grandes clubes do futebol brasileiro. Além da negociação de atletas, os clubes planejam trocas de experiências e apoio mútuo em demais ações – publicou o Cruzeiro.

Cruzeiro acerta contratação de Zé Lucas

O Cruzeiro acertou, nesta sexta-feira (24), a contratação do volante Zé Lucas. O jogador chega à Toca da Raposa II com contrato de cinco anos.

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Segundo apuração do Lance!, o clube celeste investirá 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 34,7 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do atleta.

Caso ele alcance metas com o uniforme celeste, o investimento do Cruzeiro chegará a 10 milhões de euros (R$ 57 milhões na cotação atual).

Além disso, a Raposa ainda envolverá mais três atletas do elenco na transação. Dois desses nomes em negociação são Chico da Costa e Murilo Rihkman.

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Zé Lucas, reforço do Cruzeiro, em treinamento pelo Sport (Foto Paulo Paiva Sport Club do Recife)<br>

Cruzeiro venceu concorrência por Zé Lucas

O Cruzeiro iniciou as negociações por Zé Lucas na semana passada. Inicialmente, havia forte interesse do Flamengo no atleta, discutindo salários pelo atleta. No entanto, segundo apuração do Lance!, o fato de o clube carioca ter interesse no garoto para incluí-lo no Sub-20 pesou nas tratativas.

Em Belo Horizonte, o volante será incorporado ao elenco profissional. Ele chega inclusive para um setor em que a Raposa buscava reforços.

Além do Flamengo, o Cruzeiro também venceu a concorrência de clubes europeus. Brighton-ING, Real Bétis-ESP, duas equipes da França e um clube russo cegaram a fazer contatos pelo jovem. Franceses, inclusive, enviaram emissários a Recife neste ano.

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