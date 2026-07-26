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Novidade no time titular! Confira a escalação do Cruzeiro contra o Botafogo

O técnico Artur Jorge terá dois grandes desfalques neste domingo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
26/07/2026 15:05
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Vestiário do Cruzeiro para jogo contra o Botafogo
Vestiário do Cruzeiro para jogo contra o Botafogo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro enfrentará o Botafogo neste domingo (26), às 16h (de Brasília). Para o duelo, o treinador Artur Jorge terá uma série de desfalques, mas contará com o volante Zé Lucas.

Contratado na sexta-feira passada, o jogador teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição para o jogo no Mineirão. Porém, ele inicia no banco de reservas.

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Além dele, Lucas Romero retorna de suspensão. O volante foi ausência na partida contra o Internacional.

Porém, o Cruzeiro não poderá contar com dois titulares. Matheus Pereira e Gerson receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Em seus lugares, entram Matheus Henrique e Bruno Rodrigues. Na ponta, Marquinhos jogará ao lado de Kaio Jorge e Sinisterra.

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Sendo assim, a escalação do Cruzeiro será: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique, Bruno Rodrigues; Marquinhos, Sinisterra, Kaio Jorge.

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Cruzeiro x Botafogo

Cruzeiro e Botafogo se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília). As equipes disputam a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo Premiere (canal fechado) e TV Globo (canal aberto).

Matheus Pereira sauda a torcida do Cruzeiro
Matheus Pereira e Gerson serão desfalques na escalação do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Atualmente, o Cabuloso ocupa a sétima posição, com 26 pontos. O Botafogo está na nona colocação do Brasileirão, também com 26 pontos.

Para a partida, Franclim Carvalho segue sem contar com os lesionados Júnior Santos, Allan e Kaio Pantaleão. O Glorioso terá o retorno de Nahuel Ferraresi, que volta de suspensão. O zagueiro foi ausência no empate em 0 a 0 dos cariocas com o Vitória.

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✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 20ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 26 de julho, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e TV Globo (canal aberto)

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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