Novidade no time titular! Confira a escalação do Cruzeiro contra o Botafogo O técnico Artur Jorge terá dois grandes desfalques neste domingo

O Cruzeiro enfrentará o Botafogo neste domingo (26), às 16h (de Brasília). Para o duelo, o treinador Artur Jorge terá uma série de desfalques, mas contará com o volante Zé Lucas.

Contratado na sexta-feira passada, o jogador teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição para o jogo no Mineirão. Porém, ele inicia no banco de reservas.

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Além dele, Lucas Romero retorna de suspensão. O volante foi ausência na partida contra o Internacional.

Porém, o Cruzeiro não poderá contar com dois titulares. Matheus Pereira e Gerson receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Em seus lugares, entram Matheus Henrique e Bruno Rodrigues. Na ponta, Marquinhos jogará ao lado de Kaio Jorge e Sinisterra.

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Sendo assim, a escalação do Cruzeiro será: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Lucas Romero, Matheus Henrique, Bruno Rodrigues; Marquinhos, Sinisterra, Kaio Jorge.

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Cruzeiro x Botafogo

Cruzeiro e Botafogo se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília). As equipes disputam a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo Premiere (canal fechado) e TV Globo (canal aberto).

Matheus Pereira e Gerson serão desfalques na escalação do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Atualmente, o Cabuloso ocupa a sétima posição, com 26 pontos. O Botafogo está na nona colocação do Brasileirão, também com 26 pontos.

Para a partida, Franclim Carvalho segue sem contar com os lesionados Júnior Santos, Allan e Kaio Pantaleão. O Glorioso terá o retorno de Nahuel Ferraresi, que volta de suspensão. O zagueiro foi ausência no empate em 0 a 0 dos cariocas com o Vitória.

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✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 20ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 26 de julho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e TV Globo (canal aberto)

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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