Fagner aponta o que faltou ao Cruzeiro contra o Botafogo O jogador avaliou o resultado da Raposa contra o Glorioso

Titular na partida deste domingo (26), Fagner avaliou que faltou clareza ao Cruzeiro para finalizar bem as jogadas. A equipe comandada por Artur Jorge perdeu por 1 a 0 para o Botafogo no Mineirão e caiu duas posições na tabela.

– Tivemos mais chances claras. Chegamos muitas vezes ao último terço. Faltou lucidez para escolher a melhor opção, tomar a melhor decisão. Se analisarmos o jogo, o Botafogo chutou uma vez, que Otávio defendeu no primeiro tempo, e aproveitou uma bola parada. Nosso volume de jogo foi muito grande, mas não conseguimos transformar isso em finalizações a gol, faltou precisão nesse último terço – analisou Fagner após a derrota do Cruzeiro.

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Fagner em campo em Cruzeiro x Botafogo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com base nas estatísticas da partida, a visão do jogador condiz com a realidade. O Cruzeiro finalizou 16 vezes, mas acertou o gol apenas seis. No fim, o Cabuloso terminou o jogo com 1,59 de xG (gols esperados) contra 0,40 do Botafogo. Ou seja, os mineiros criaram chances para vencer por 1 a 0.

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Cruzeiro x Botafogo

O Botafogo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na tarde deste domingo (26), no Mineirão, partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O confronto marcou o reencontro de Artur Jorge com o Glorioso e terminou com triunfo alvinegro com gol de Justino.

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Com o resultado, as equipes inverteram suas posições na tabela. O Glorioso subiu para a sétima colocação, com 29 pontos, enquanto a Raposa caiu para a nona, com 27.

Marquinhos e Telles disputam bola (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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