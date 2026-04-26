ANÁLISE: Cruzeiro de Artur Jorge mostrou mais uma versão contra o Remo
A Raposa sabriu distância para a zona de rebaixamento
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Em uma situação adversa no Baenão, com um gramado completamente irregular e não aparado, usado para os treinamentos da equipe do Remo, o Cruzeiro mostrou mais uma versão do time de Artur Jorge. Um grupo que soube ser combativo, inteligente e decifrar como atuar para levar mais perigo ao adversário.
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A assertividade da Raposa foi tamanha que pela primeira vez com o português, o Cabuloso acertou 100% das suas finalizações, levando muito perigo ao goleiro Marcelo Rangel.
Os números mostram que o Cruzeiro entendeu bem que teria que usar bolas longas para enfrentar o Remo, sendo o segundo jogo com mais tentativas com o técnico português, acertando 17 das 57.
As chances do Cruzeiro
Grande destaque da equipe nos últimos jogos, Arroyo foi decisivo mais uma vez. O atacante fez o único gol da partida em jogada individual originada em cobrança de lateral.
A estratégia dos chutes de fora da área também foi exemplificada pelos números, já que metade dos chutes foi de longe. Lucas Romero, Wanderson e Bruno Rodrigues levaram perigo ao gol do Leão. Dentro da área, Kaiki e Arroyo que levaram perigo.
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Mudanças de Artur Jorge
Diferente do que se esperava, Artur Jorge entendeu também que a patida poderia ser resolvida no meio de campo e reforçou o setor com criatividade, com a entrada de Bruno Rodrigues. Com isso, Gerson, Romero e Christian foram os homens mais criativos, mas com uma dupla de zagueiros que apoiava muito bem. João Marcelo, inclusive foi, ao lado de Gerson, o jogador com mais ações com a bola na partida (69).
Com a entrada de Bruno Rodrigues, Kaio Jorge se tornou o homem de referência no ataque, sendo buscado nas bolas em profundidade. Enquanto isso, o camisa 9 tinha mais liberdade para flutuar pelo campo, dando assistência pela direita e chutando ao gol pela esquerda.
Ainda em busca do condicionamento ideal após o problema no púbis, Kaio Jorge ainda não reencontrou seu melhor futebol. Com apenas 19 ações com a bola, sem nenhuma finalização e dando apenas passes para o lado ou para trás.
Defesa segura
Em sua entrevista coletiva após a partida, o técnico Artur Jorge ressaltou que sua equipe soube 'defender no jogo para conservar gol feito'. Mesmo tendo pressionado por apenas cerca de dez minutos no segundo tempo, o Cruzeiro soube defender sua meta.
Na etapa complementar, a Raposa venceu 54% dos duelos. cortou 33 jogadas, recuperou a posse de bola 30 vezes, interceptou sete lances e desarmou oito jogadas.
Matheus Cunha, que voltou a ser titular (Artur Jorge não explicou se absoluto ou não), não foi exigido em nenhuma oportunidade. A única bola que defendeu foi um chute de muito longe de Alef Manga. Esta é a quarta partida com Artur Jorge no comando que o goleiro faz apenas uma defesa.
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