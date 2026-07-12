Gol na Copa aumenta pressão sobre Atlético, e Julián Álvarez volta a ser alvo de gigantes europeus Joia argentina é um dos principais nomes do mercado de transferências do meio do ano; Barcelona, Real Madrid e Arsenal são os interessados

Julián Álvarez voltou a ser protagonista no momento em que a Argentina mais precisava. O atacante do Atlético de Madrid marcou um dos gols mais importantes da Copa do Mundo nas quartas de final contra a Suíça: o gol da vitória, na prorrogação, em uma jogada que reforçou o motivo pelo qual o clube espanhol exige cerca de 150 milhões de euros para negociar o jogador.

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O valor elevado, porém, não parece afastar os interessados. Segundo o jornal inglês "Independent", o Arsenal tenta finalizar a contratação de Julián Álvarez antes do início da pré-temporada. A publicação afirma que o argentino está aberto a uma transferência para o clube londrino, mas sua preferência seria permanecer na Espanha.

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O cenário mantém Real Madrid e Barcelona como grandes candidatos a uma possível disputa pelo atacante. No entanto, o Atlético de Madrid não pretende negociar seu principal jogador com rivais nacionais e trabalha para impedir que Julián Álvarez reforce uma das potências da La Liga.

Em entrevista à "ESPN" durante a Copa do Mundo, o atacante revelou o desejo de deixar o clube espanhol para realizar um sonho. A declaração aconteceu após as movimentações de Real Madrid e Barcelona no mercado da bola e aumentou os rumores sobre uma possível saída.

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Julián Álvarez recupera confiança após início difícil no Atlético de Madrid

O gol contra a Suíça, que colocou a Argentina na semifinal da Copa do Mundo, teve um significado especial para o atacante. O próprio grito de comemoração mostrou o peso do momento vivido pelo argentino, que precisava de uma resposta após um período de dificuldades.

— Foi um alívio. Sabíamos que seria uma partida difícil e complicada. Ter um jogador a mais tornou tudo um pouco mais difícil às vezes, mas o importante é que vencemos. É preciso saber sofrer; toda partida de Copa do Mundo é assim. Lionel Messi é um monstro, o melhor da história; não há palavras para descrevê-lo. Faltam mais dois jogos e vamos com tudo — afirmou Julián.

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A temporada começou complicada para o jogador. Prejudicado por uma lesão e por desconfortos no tornozelo, Julián Álvarez demorou a encontrar seu melhor futebol no Atlético de Madrid. Aos poucos, conquistou espaço na equipe e garantiu uma vaga entre os titulares, mas enfrentou dificuldades para marcar gols e recuperar a confiança.

Atlético de Madrid mantém alta avaliação por Julián Álvarez

Com os holofotes novamente voltados para o argentino, o valor de mercado também ganhou ainda mais destaque. O Atlético de Madrid mantém a avaliação de 150 milhões de euros e entende que a quantia representa a importância do jogador no elenco e seu potencial de crescimento.

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A capacidade de decidir partidas é um dos principais fatores que fazem Julián Álvarez ser cobiçado pelos grandes clubes europeus. O atacante reúne velocidade, técnica, inteligência e uma rara facilidade para aparecer em momentos decisivos.

Na Argentina, o reconhecimento ao jogador é praticamente unânime. Na Europa, a avaliação também é de que atletas com a capacidade de mudar o rumo de partidas importantes são cada vez mais raros.

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