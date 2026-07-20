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Cruzeiro abre semana de retorno ao Brasileirão; confira como foi preparação na intertemporada

A Raposa enfrenta o Internacional na quarta-feira

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
20/07/2026 06:15
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Artur Jorge na sala de imprensa da Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Artur Jorge na sala de imprensa da Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Terminada a Copa do Mundo, o foco do futebol brasileiro volta totalmente aos torneios nacionais e continentais. Nesta semana, o Cruzeiro retomará os jogos pelo Brasileirão depois de mais de um mês sem partidas oficiais.

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    • A Raposa enfrentará o Internacional na quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca também o último jogo da equipe no primeiro turno.

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    Durante a intertemporada, o Cruzeiro teve tempo para descansar seus atletas e reforçar o elenco, mas também perdeu peças importantes no time comandado por Artur Jorge.

    Vem e vai do mercado do Cruzeiro

    Entre as oito saídas no elenco, duas causarão mais impacto na Toca da Raposa II: Christian e Kaiki. O meio-campista foi negociado com o Krasnodar, da Rússia, por 11 milhões de dólares, enquanto o lateral-esquerdo acertou com o Como, da Itália, por 14 milhões de euros. Ambos chegaram a se reapresentar em 22 de junho, mas foram negociados.

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    • Além deles, Kauã Prates, acertado com o Borussia, deixou o Cabuloso antes do esperado para iniciar os trabalhos na Alemanha. Outros quatro atletas foram emprestados: Bruno Alves (Norwich), Walace (Vitória), Japa (Mirassol) e Matheus Cunha (Internacional).

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    Enquanto isso, os dirigentes celestes trouxeram duas peças para o time titular: Gabriel Pec e Gabriel Rojas. O Cruzeiro investiu cerca de R$ 93 milhões nas contratações da dupla, R$ 30 milhões pelo argentino e R$ 63 milhões pelo brasileiro.

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    Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa
    Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

    Descanso e testes

    Os jogadores do Cruzeiro entraram de férias em 1º de junho e tiveram 21 dias de descanso. O elenco se reapresentou em 22 de junho, um mês antes de seu primeiro jogo após a Copa do Mundo.

    Com treinamentos na Toca da Raposa II, o clube realizou dois amistosos. O primeiro terminou com vitória por 2 a 0 contra o Defensor-URU. O duelo serviu para Kaio Jorge voltar a marcar e Felipe Morais, joia da base, estrear e anotar seu primeiro gol pelo clube.

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    Felipe Morais comemora gol contra o Defensor-URU Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Felipe Morais comemora gol contra o Defensor-URU (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    – Muito feliz por voltar das férias e voltar a marcar. Só o fato de conseguir jogar sem tomar injeção já é motivo de muita alegria. Foi um trabalho muito duro nas férias, me dediquei bastante, treinei todos os dias. Ainda estou em evolução, mas sinto melhora significativa – comentou Kaio Jorge após a partida contra os uruguaios.

    Posteriormente, a equipe de Artur Jorge perdeu por 3 a 1 para o Grêmio, com Sinisterra, destaque positivo, marcando o único gol celeste. Na última quinta-feira, a Raposa fez jogos-treino contra São Caetano e Ipatinga, vencendo com tranquilidade.

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    – Nosso foco foi aprimorar a parte física e a confiança, dando o melhor em cada treino. Estou satisfeito por ver os resultados em campo. Feliz pelo gol. O resultado não foi positivo, mas continuamos evoluindo – comentou Sinisterra após a derrota do Cruzeiro.

    Situação do Cruzeiro na temporada

    Classificada para as oitavas de final da Libertadores, a Raposa enfrentará o Flamengo nos dias 12 e 18 de agosto. Na Copa do Brasil, o Cabuloso duela com a Chapecoense nos dias 2 e 5 do mesmo mês. No Brasileirão, o Cruzeiro está na 13ª posição, com 24 pontos.

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    Confira a agenda do Cruzeiro após a Copa do Mundo

    1. 22 de julho, às 21h30 (de Brasília) - Internacional x Cruzeiro - Beira-Rio, Porto Alegre-RS - Brasileirão
    2. 26 de julho, às 16h (de Brasília) - Cruzeiro x Botafogo - Mineirão, Belo Horizonte-MG - Brasileirão
    3. 30 de julho, às 21h30 (de Brasília) - Coritiba x Cruzeiro - Couto Pereira, Coritiba-PR - Brasileirão
    4. 2 de agosto, às 18h30 (de Brasília) - Chapecoense x Cruzeiro - Arena Condá, Chapecó-SC - Copa do Brasil
    5. 5 de agosto, às 19h (de Brasília) - Cruzeiro x Chapecoense - Mineirão, Belo Horizonte-MG - Copa do Brasil
    6. 9 de agosto, às 11h (de Brasília) - Cruzeiro x Mirassol - Mineirão, Belo Horizonte-MG - Brasileirão
    7. 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília) - Cruzeiro x Flamengo - Mineirão, Belo Horizonte-MG - Libertadores
    8. 16 de agosto, às 19h30 (de Brasília) - Corinthians x Cruzeiro - Neo Química Arena, São Paulo-SP - Brasileirão
    9. 19 de agosto, às 18h (de Brasília) - Flamengo x Cruzeiro - Maracanã, Rio de Janeiro-RJ - Libertadores
    10. 22 de agosto, às 20h30 (de Brasília) - Cruzeiro x Flamengo - Mineirão, Belo Horizonte-MG - Brasileirão

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